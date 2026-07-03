El ministro de Transportes da por terminada la conexión por tren al puerto exterior de A Coruña

Foto publicada en X del interior de la conexión ferroviaria de Langosteira publicada por el ministro de Transportes. @oscar_puente_

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado este viernes en su perfil de la red social X (antes Twitter) un mensaje en el que informa escuetamente de que la conexión ferroviaria al puerto exterior de A Coruña está finalizada.

"El puerto de Coruña no tenía acceso ferroviario, lo que condicionaba su capacidad operativa y su posibilidad de crecimiento. Ese acceso ya está finalizado. Es interminable el listado de cosas que hemos hecho estos 8 años para transformar este país", escribe Puente.

El mensaje está acompañado por un vídeo de 25 segundos de duración que graba el avance sobre los raíles de la conexión dentro de un túnel, del que uno de los extremos se ve al fondo. Hay también dos fotografías tomadas en el interior de los túneles.

Aunque Puente ha escrito que la obra de esta infraestructura ha terminado, ni la Autoridad Portuaria de A Coruña ni el Gobierno estatal han informado hoy oficialmente de la finalización de los trabajos.

El puerto de Coruña no tenía acceso ferroviario, lo que condicionaba su capacidad operativa y su posibilidad de crecimiento. Ese acceso ya está finalizado. Es interminable el listado de cosas que hemos hecho estos 8 años para transformar este país. pic.twitter.com/3ZUUZa4Yw5 — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 3, 2026

La previsión inicial siempre fue que a mediados de 2026 estaría acabada la obra. La puesta en servicio se aplazaría a los primeros meses del próximo año.

Fuentes del Puerto coruñés señalan que los tres túneles del acceso ferroviario, el tendido de vías y las tres galerías de evacuación han concluido. La operatividad de la conexión por tren depende de los trabajos que aún falta culminar en la red ferroviaria interior de punta Langosteira, que finalizará "muy próximamente".

También faltan trabajos menores relacionados con la instalación eléctrica, cableado, señalización y seguridad, indican las mismas fuentes portuarias.

La conclusión definitiva del acceso por tren a la dársena exterior, cuya obra comenzó hace tres años, permitirá la consolidación de la actividad en Langosteira, el refuerzo de sus operadores actuales y la llegada de los futuros.