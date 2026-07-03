Una docena de asociaciones de Cambre (A Coruña) organizan una Romería Castrexa en lugar de la Galaicoi

Por segundo año, Cambre no celebrará su tradicional Galaicoi, aunque esto no quiere decir que la localidad coruñesa se quede sin su tradicional recreación histórica. Varias asociaciones se han reunido para organizar entre el 18 y el 19 de julio una Romería Castrexa.

Cerca de una docena de entidades, coordinadas por la asociación Treba Calamber, organizan la segunda edición de esta fiesta que contará con desfiles, talleres, actuaciones musicales y una Guerra de Clans.

Como novedad, este verano se suma A Castronela de Friol, un clásico de la Galaicoi.

Desde la organización hacen un llamamiento a continuar con esta tradición que "recupera a memoria histórica dun pobo e que pon en valor o patrimonio natural, histórico e cultural de Cambre".

Programa completo de la Romería Castrexa de Cambre

Durante dos días, Cambre viajará en el tiempo con un programa de actividades que se centrarán en el fin de semana del 18 y 19 de julio.

El sábado 18 la apertura será a las 11:00 horas, con un desfile y asamblea de clanes entre las 12:00 y las 13:30 horas. A las 14:00 horas será el xantar popular en el castro.

Por la tarde, a las 16:30 horas está programado un taller de entrenamiento de combate castrexo, a las 17:00 horas juegos castrexos y entre las 18:00 y las 20:00 horas habrá una actuación musical. La fiesta terminará con una cena en el castro a las 21:30 horas.

El domingo habrá un desfile por la feria y un discurso a favor de la Galaicoi a las 12:00 horas.

A las 13:00 horas habrá una guerra de clanes en el parque de la iglesia, con xantar popular a las 14:00 horas.

Por la tarde la programación de actividades terminará a las 17:00 horas.