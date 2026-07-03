A Coruña recuerda a Samuel cinco años después: "No queremos olvidar lo que pasó aquí"

Pasan los años, pero el corazón no olvida. Cinco años se han cumplido desde aquella fatídica noche en la que a Samuel Luiz le arrebataron la vida aquella madrugada del 3 de julio. Hoy, bajo un sol abrasador y en plena ola de calor, un centenar de personas se dio cita en el paseo marítimo de A Coruña. Justo en el mismo punto en el que una "jauría humana" —tal y como la describió la fiscala del caso— se abalanzó sobre Samuel al grito de "maricón".

La vigilia, organizada por la Asociación ALAS Coruña, volvió a reunir, como cada año desde el crimen, a decenas de personas en el paseo marítimo de A Coruña con la intención de recordar a Samuel. "No queremos olvidar lo que pasó aquí hace cinco años", pronunciaron durante el acto.

Tras las gafas de muchos se adivinaba el dolor. Y es que, a pesar de que ya han pasado cinco años, esta ha sido la vigilia que más asistentes ha congregado hasta la fecha. Sentados en las mismas gradas en las que estuvo Samuel aquella noche, escucharon la voz de Sophie Simonds, que, a pesar de las lágrimas, consiguió cantar hasta la última estrofa acompañada por un saxofón.

El minuto de silencio llegó después. Le siguió una multitud de personas recorriendo el mismo camino que hizo Samuel aquella madrugada hasta la avenida de Buenos Aires. Aquel fatal recorrido en el que, como cada año, pudieron depositar flores en su memoria.

Y aunque el gesto se repita cada año, esta vez las flores parecían distintas. Más numerosas. Más especiales. Cada ramo, cada abrazo y cada minuto de silencio hablaban de memoria, de justicia y de la necesidad de que lo ocurrido aquella madrugada del 3 de julio de 2021 nunca caiga en el olvido.