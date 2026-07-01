A Coruña estrena el mes de julio con 33 ºC este fin de semana: la Aemet no descarta una nueva ola de calor

Una nueva subida de temperaturas afectará este fin de semana a A Coruña, con temperaturas máximas que se situarán e incluso superarán los 30 ºC tanto el sábado como el domingo.

Coincidiendo con el arranque del mes de julio y de la temporada alta del verano, A Coruña experimentará un ascenso progresivo de las temperaturas, que será especialmente notable durante el fin de semana.

Hasta 33 ºC el fin de semana en A Coruña

A partir de mañana jueves 2 de julio las temperaturas comenzarán a subir poco a poco en A Coruña hasta alcanzar, previsiblemente, el pico de calor el domingo con 33 ºC a la sombra.

"El calor se intensificará gracias a la dorsal que se irá imponiendo sobre el suroeste de Europa y a las altas presiones que garantizarán tiempo estable y soleado", explica Marta Almarcha, meteoróloga de Eltiempo.es.

En los próximos días sobrevolarán España masas de aire muy cálidas. De hecho, "no es descartable que se registre una nueva ola de calor a partir del fin de semana", advierte, por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

🌡️⬆️ En los próximos días sobrevolarán España masas de aire muy cálidas.



➡️ No es descartable que se registre una nueva ola de calor a partir del fin de semana. En cualquier caso, temperaturas diurnas y nocturnas otra vez muy altas durante varios días.



ℹ️ Seguiremos informando. pic.twitter.com/2sTCaXIk0d — AEMET (@AEMET_Esp) June 30, 2026

Según la previsión del servicio meteorológico, A Coruña experimentará un ascenso progresivo de las temperaturas a partir de mañana jueves. No obstante, los días más calurosos serán el sábado y el domingo.

El sábado se alcanzarán los 30 ºC, mientras que el domingo se intensificará aún más, con máximas de hasta 33 ºC y cielos completamente despejados. Además, las temperaturas mínimas se situarán muy cerca del umbral de lo que se conoce como una "noche tropical".

De cara a la próxima semana, las temperaturas se mantendrán elevadas durante el lunes. A partir el martes, sin embargo, se espera un ligero descenso, con máximas en torno a los 26 ºC.

El índice de rayos UV en A Coruña se mantendrá en un valor máximo de entre 9 y 8, lo que se traduce en un elevado riesgo de sufrir quemaduras por exposición solar sin la protección adecuada.

¿Nueva ola de calor?

Tras la última ola de calor, muchos se preguntan si este episodio de altas temperaturas recibirá la misma consideración. Por el momento, la Aemet no confirma ni descarta que pueda catalogarse como una nueva ola de calor.

A partir del fin de semana, gran parte de España registrará temperaturas muy elevadas. Sin embargo, para que un episodio sea considerado oficialmente una ola de calor deben cumplirse una serie de criterios.

"Se considera «ola de calor» un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de julio y agosto del periodo 1972-2000".

Por el momento, toca seguir de cerca la evolución de la situación meteorológica en los próximos días.