Ofrecido por:
La reacción de la líder del BNG de A Coruña a la dimisión de Noemí Díaz: "Nunca estou muda diante dunha inxustiza"
Avia Veira se ha manifestado en su perfil de twitter ante la situación e insiste en que Inés Rey no supo formar un equipo de gobierno que estuviera centrado en las necesidades de la gente
Te puede interesar: Dimite la concejala del PSOE en A Coruña, Noemí Díaz: Jesús Celemín tomará el relevo
La portavoz del BNG en A Coruña, Avia Veira, se ha manifestado esta tarde en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, tras la salida de la concejala Noemí Díaz, anunciada el pasado viernes, y que dimitió por motivos personales, según explicó este lunes la alcaldesa, Inés Rey.
La edil frentista dijo que "nunca estou muda diante dunha inxustiza. Son profundamente respectuosa coas persoas que as padecen e no tempo e o apoio que necesita".
Nunca estou muda diante dunha inxustiza.— Avia Veira González (@Avia_Veira) June 30, 2026
Son profundamente respectuosa coas persoas que as padecen e n o tempo e o apoio que necesita.
Ademais, o que fago -chamádeme loca- como concelleira da oposición é criticar politicamente o Goberno.
Además, añadió que "o que fago -chamádeme loca- como concelleira da oposición é criticar políticamente o goberno. E se dicimos que Inés Rey non soubo formar e dirixir un equipo de goberno que estivese centrado nas necesidades da xente, dicímolo con todas as letras".
E se dicimos que Inés Rey non soubo formar e dirixir un equipo de Goberno que estivese centrado nas necesidades da xente, dicímolo con todas as letras.— Avia Veira González (@Avia_Veira) June 30, 2026
Veira ya se había manifestado ayer al respecto al indicar que “nin é unha casualidade nin é un feito aillado”. "Responde á incapacidade de Inés Rey á hora de conformar e liderar un equipo minimamente cohesionado para gobernar a cidade”, señalando a Inés Rey como la "responsable política". “Sen cohesión, sen coordinación, funcionando como compartimentos estancos, é imposíbel xestionar ben a cidade e o Concello", dijo.
La nacionalista también tuvo buenas palabras para Noemí Díaz: “É unha boa persoa e puxo todo da súa parte para xestionar ben a súa concellaría. Mais tal e como funciona o Goberno Local, centralizando todo o poder nunha soa persoa, era moi difícil que esa concellaría funcionase ben”.