Avia Veira, en su presentación como candidata del BNG.

Avia Veira, en su presentación como candidata del BNG. Miriam Garcia.

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A Coruña

La reacción de la líder del BNG de A Coruña a la dimisión de Noemí Díaz: "Nunca estou muda diante dunha inxustiza"

Avia Veira se ha manifestado en su perfil de twitter ante la situación e insiste en que Inés Rey no supo formar un equipo de gobierno que estuviera centrado en las necesidades de la gente

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La portavoz del BNG en A Coruña, Avia Veira, se ha manifestado esta tarde en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, tras la salida de la concejala Noemí Díaz, anunciada el pasado viernes, y que dimitió por motivos personales, según explicó este lunes la alcaldesa, Inés Rey.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

La edil frentista dijo que "nunca estou muda diante dunha inxustiza. Son profundamente respectuosa coas persoas que as padecen e no tempo e o apoio que necesita".

Además, añadió que "o que fago -chamádeme loca- como concelleira da oposición é criticar políticamente o goberno. E se dicimos que Inés Rey non soubo formar e dirixir un equipo de goberno que estivese centrado nas necesidades da xente, dicímolo con todas as letras".

Veira ya se había manifestado ayer al respecto al indicar que nin é unha casualidade nin é un feito aillado”. "Responde á incapacidade de Inés Rey á hora de conformar e liderar un equipo minimamente cohesionado para gobernar a cidade”, señalando a Inés Rey como la "responsable política". “Sen cohesión, sen coordinación, funcionando como compartimentos estancos, é imposíbel xestionar ben a cidade e o Concello", dijo.

La nacionalista también tuvo buenas palabras para Noemí Díaz: É unha boa persoa e puxo todo da súa parte para xestionar ben a súa concellaría. Mais tal e como funciona o Goberno Local, centralizando todo o poder nunha soa persoa, era moi difícil que esa concellaría funcionase ben”.