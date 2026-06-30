El Puerto de A Coruña reestructura el pago de su deuda con el Banco Europeo por Langosteira

La Autoridad Portuaria de A Coruña refinanciará el préstamo de 130 millones de euros que pidió al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por la construcción del puerto exterior mediante sendos créditos con Abanca y BBVA, con 53,15 y 30 millones de euros, respectivamente. La suma de estas cantidades se aplicará para afrontar los 83,15 millones que tiene pendientes de pago con el banco europeo.

Con la programación de amortizaciones establecida, el Puerto coruñés debía abonar, entre 2026 y 2030, un total de 36 millones de euros. Tras constatar que entidades bancarias privadas podrían ofrecer condiciones más ventajosas de pago, la Autoridad Portuaria invitó a siete para que presentaran ofertas de financiación.

Abanca y BBVA, las elegidas, plantean tipos de interés similares al BEI y ofrecen siete años de carencia en la devolución del crédito, que se amortizará en 20 años, hasta 2048 (el del BEI vencería en 2039), explica el Puerto.

Con ello, añade el organismo portuario, se consigue una disposición extra de 36 millones de euros en el periodo 2026-2030, y otros 21 millones en el periodo 2031-2033.

La reestructuración del crédito por las obras de punta Langosteira permitirá al Puerto asegurarse 56 millones de euros hasta 2030, que dedicará, según explica la entidad portuaria, a la ejecución de las inversiones necesarias para el desarrollo de la estrategia Green Port, para los traslados que permitirán materializar el proyecto Coruña Marítima y para las obras de mantenimiento precisas en los muelles interiores.

El crédito con Puertos del Estado

Esta operación de refinanciación con el BEI se suma al acuerdo que ultima el Puerto para reordenar el crédito que se mantiene con Puertos del Estado, de 200 millones de euros. Según explica la Autoridad Portuaria de A Coruña, con las condiciones actuales, entre 2027 y 2030 debe amortizar un total de 36,5 millones, pero la reordenación que negocia le permitirá amortizar en este periodo 16,5 millones de euros, generándose así 20 millones para inversiones.

A falta de cerrar de forma definitiva el acuerdo con Puertos del Estado, "se consiguen 56 millones de euros extra entre 2026 y 2030, y otros 21 millones entre 2031 y 2033, lo que aportará oxígeno suficiente a corto plazo para acometer las obras que son necesarias en las dos dársenas que gestiona la Autoridad Portuaria de A Coruña", detalla el Puerto.

Algunos de los trabajos previstos afectarán a los muelles de Calvo Sotelo, Palloza, Linares Rivas, Oza y Centenario, tanto en las superficies terrestres como en la infraestructura de los propios muelles.

Las cuentas de 2025: récord pero con pérdidas

El consejo de administración del organismo portuario coruñés ha aprobado este martes las cuentas anuales de 2025, que se cerraron con récord histórico de cifra de negocio (32,04 millones de euros), y con el resultado de explotación positivo, pero con pérdidas en el resultado global por valor de 2,7 millones, debido a los intereses de los créditos con el BEI y Puertos del Estado que se formalizaron para financiar la construcción de la dársena exterior.

"A pesar de que en 2025 se produjo una bajada en los tráficos con respecto a 2024, aumentaron los ingresos por las tasas portuarias. Las causas principales son el incremento de la pesca y del tráfico de cruceros y que las mercancías movidas en el Puerto son de mayor valor, especialmente las que opera Repsol vinculadas a la transición energética", expone el Puerto de A Coruña.