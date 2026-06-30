O Parrote de A Coruña vive su mejor momento a la espera de un nuevo proyecto: el futuro del antiguo Nemo Bar

Hubo un tiempo en el que O Parrote era, simplemente, un sitio de paso. Precioso, sí, pero poco más que un tramo diáfano del paseo marítimo que conecta la Marina con el castillo de San Antón. Hoy, pasear por allí supone encontrarse con un tiovivo a la entrada, unos arcados que empiezan a recuperar la vida gracias a la Fundación ENKI, una gran terraza como parte del Club Cámara de A Coruña y, ahora también, una plataforma de baño gigante acompañada de un edificio multiusos que acogerá actividades acuáticas y un bar para pasar las tardes al sol.

El último paso llegará este viernes con la apertura de La Potera, el nuevo espacio impulsado por Nacosta Watersports en la zona de baño de O Parrote. El proyecto combinará deporte y hostelería, con alquiler de tablas de paddle surf y kayaks, clases para todos los niveles, rutas guiadas, actividades como aqua yoga o aqua barre y una cafetería abierta todos los días.

Pero eso no es todo. A escasos metros, el antiguo Nemo Bar sigue oculto tras las vallas de obra a la espera de decidir cuál será su futuro. El edificio, ahora propiedad del Real Club Náutico de A Coruña, continúa en rehabilitación y, por el momento, se desconoce si recuperará su actividad hostelera o si se destinará a otro uso.

El antiguo Nemo bajó la persiana en 2022 al finalizar su concesión con la Autoridad Portuaria. Posteriormente, el inmueble pasó a manos del Real Club Náutico de A Coruña, que obtuvo la concesión e inició unas obras cuya finalización estaba prevista para este mes, pero que finalmente se han retrasado.

Lo que sí está claro es que el edificio seguirá teniendo un papel importante en la zona. Además del espacio destinado tradicionalmente a la hostelería, también alberga la oficina para la atención de embarcaciones transeúntes, los barcos que hacen escala durante unos días en el puerto de A Coruña.

A mayores, todavía quedan otras piezas por encajar. En los antiguos arcados de O Parrote avanzan las obras del espacio que ocupará la Fundación ENKI, después de hacerse con uno de los locales que salieron a licitación. Allí abrirá un centro dedicado al deporte inclusivo que se sumará a la oferta deportiva y de ocio que empieza a concentrarse en este tramo del paseo marítimo.

Arcados del Parrote en A Coruña Quincemil

La avenida do Porto sigue siendo igual de ancha que hace unos años, pero ya no lo parece. Entre terrazas, bañistas, tablas de paddle surf, actividades acuáticas y edificios que vuelven a abrir sus puertas, este rincón de la ciudad empieza, por fin, a llenarse de vida.