El acusado por empotrar su coche contra un bar de Os Mallos, en A Coruña, acepta 14 años de prisión

El hombre juzgado por haber empotrado su coche en hasta tres ocasiones contra la terraza de un bar de Os Mallos ha aceptado este martes una pena de 14 años y seis meses de prisión y una multa de 180 euros.

Los hechos tuvieron lugar el 10 de agosto del 2024 cuando, a raíz de una discusión entre una pareja, el acusado intervino conduciendo su vehículo con las luces apagadas contra la terraza de O Pinchiño, donde en ese momento había 15 personas, una de ellas en silla de ruedas.

La Fiscalía pedía para él 29 años de cárcel. Sin embargo, según informa Europa Press, la pena final se alcanzó tras un acuerdo entre el Ministerio Público, acusaciones particulares y defensa después de que el hombre juzgado reconociera los hechos, pactando así una rebaja de la condena.

En declaraciones a los medios de comunicación del letrado del procesado, la misma incluye la atenuante de reparación de parte del daño causado y otra de "anomalía psíquica".

"Tiene varios trastornos mentales de larga evolución", ha especificado.

El Tribunal ha acordado dos años de cárcel por el delito de conducción temeraria "con manifiesto desprecio por la vida de los demás"; dos años y seis meses por cada uno de los cinco homicidios en grado de tentativa; y el pago de una multa de 180 euros por lesiones leves.

En cuanto a la ejecución de privación de libertad, según ha concretado el magistrado presidente, se aplicará un principio de cumplimiento de penas que es el triple de la pena más alta. Así, el ya condenado estará "un máximo de siete años y medio en la cárcel, contando el tiempo ingresado en prisión provisional".

Los hechos

Tal y como recoge el escrito fiscal reproducido por Europa Press, los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 10 de agosto de 2024 en la terraza del bar O Pinchiño.

La agresión se fraguó horas antes, cuando en el barrio se vivió un episodio de agresión entre una pareja, que terminó con la mujer esposada y trasladada al hospital. En otro establecimiento hostelero, el condenado se encontró con la mujer, que le contó lo sucedido y le pidió que la llevase a casa.

Horas después, al filo de la medianoche, el hombre se encontraba estacionado frente al bar O Pinchiño, en cuya terraza había unas 15 personas, cuando la mujer llegó y le recriminó lo sucedido a su pareja, que también se encontraba allí.

En un momento dado, mientras veía la discusión entre ambos, el procesado decidióintervenir, y, "siendo consciente del riesgo que la maniobra que iba realizar suponía para la pluralidad de personas que se encontraban en la terraza, entre ellas una en silla de ruedas", dirigió su vehículo con las luces apagadas y a gran velocidad hacia ellos, se subió a la acera y lo detuvo tras impactar contra una mampara que la delimitaba con la vía pública.

Posteriormente, dio marcha atrás y volvió a impactar el vehículo hacia el lugar donde se encontraban sus conocidos, impactando sobre su mesa y provocando que cayesen al suelo. La acción provocó otros dos heridos.

Lejos de cesar en su empeño, el preso se bajó entonces del coche y comenzó a golpear a la pareja de la mujer, por lo que tuvo que ser separado por cinco clientes del bar.

Estas cinco personas discutían con el hombre reprochándole lo que había hecho y se encontraban en la terraza del establecimiento unas detrás de otras en frente de la puerta de entrada cuando él se introdujo de nuevo en su coche y dio marcha atrás para acelerar de nuevo y dirigir el coche contra ellas, llevándose por delante las mesas y sillas de la terraza.

El juicio continuará el miércoles

Para determinar la responsabilidad civil, es decir, la cuantía de las indemnizaciones por los daños morales causados a los afectados, el juicio continuará este miércoles.

"En concreto, nosotros pedimos los daños del local que están cuantificados por los peritos judiciales en 24.000 euros, los gastos derivados del cese de actividad y daños emergentes a mayores", ha detallado, en declaraciones a los medios de comunicación, el abogado de la dueña del bar.

En este sentido, la propietaria del local, quien también resultó herida en el incidente, ha declarado en Sala que su establecimiento estuvo cerrado más de dos meses. "Perdí toda mi clientela de la noche a la mañana, mucha gente no viene porque tiene miedo de estar sentada allí", ha asegurado.