Normalidad atípica en la estación de A Coruña pese a la huelga de Renfe: "Los autobuses están saliendo"

El último lunes de junio arranca con huelga de Renfe desde las primeras horas de la mañana, una jornada que, por ahora, no está haciéndose notar mucho en los viajeros de A Coruña, aunque algunos servicios podrían quedar cancelados a lo largo del día.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido porcentajes concretos que se aplican directamente a Galicia para garantizar la movilidad esencial, con un 65% de los servicios públicos regionales y de media distancia en toda la comunidad

En la estación de A Coruña la salida de trenes se está viendo afectada ya desde hace semanas debido a cortes en la circulación por los avances de las obras de la nueva intermodal. Por lo que los usuarios están siendo trasladados por carretera hasta la estación de Santiago donde toman sus trenes correspondientes. A esta incidencia se suma hoy la jornada de huelga, que también afecta al personal de Renfe.

Una de las usuarias de esta mañana, Lisa Ponte, cuenta a Quincemil que no se enteró de que había huelga hasta que llegó a la estación. "Tenía mi tren a las 8:15 a Santiago y ahora estoy esperando a que salga el bus a las 10:30. Tuve que buscar yo sola la alternativa, desde la taquilla no me explicaron nada", señala.

En cambio, Daniel que viaja este lunes hacia Madrid explica que, de momento, no se está viendo especialmente afectado por la huelga. "Los autobuses hasta Santiago están saliendo, allí cogeré el tren hasta Madrid", dice.

A Minami una estudiante en Santiago le ha pillado también desprevenida: "El problema es que si no coges el tren, nunca hay buses a Santiago en horas tempranas por lo que tienes que venir a Renfe. Son las 9:00 de la mañana y hasta las 10:30 no hay tren, así que no me queda otra que esperar".

Media distancia

En los servicios de Media Distancia, el Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos que permitirán mantener parte de las conexiones ferroviarias en Galicia durante la jornada de huelga. En el corredor A Coruña-Ourense circularán trenes con salida a las 5:05, 7:00, 10:40, 20:15 y 14:25 horas, mientras que en sentido contrario, Ourense-A Coruña, habrá servicios a las 6:40, 7:50, 12:40, 14:25, 16:40 y 19:00 horas.

Entre A Coruña y Vigo-Urzaiz se mantienen trenes con salida a las 6:15, 7:15, 8:15, 11:15, 13:20, 14:15, 16:15, 17:15, 20:55 y 5:08 horas, mientras que desde Vigo-Urzaiz hacia A Coruña circularán a las 6:34, 8:00, 10:35, 13:40, 16:30, 17:40, 18:15, 19:35 y 21:50 horas.

Además, se prestarán los servicios A Coruña-Vigo Guixar de las 4:45, 12:00 y 14:54 horas, con regreso desde Vigo-Guixar a las 9:15 y 20:28 horas. También se mantendrá un tren Vigo Guixar-Ponferrada con salida a las 8:30 horas y otro en sentido inverso Ponferrada-Vigo Guixar a las 16:05 horas.

En el resto de la red gallega, circularán un A Coruña-Ourense a las 7:05 horas, los servicios A Coruña-Ferrol de las 12:40 y 23:05 horas y el Ferrol-A Coruña de las 14:15 horas, además de un Ourense-Santiago de Compostela a las 16:47 horas, su regreso Santiago-Ourense a las 18:47 horas y un Ourense-A Coruña con salida a las 19.50 horas.

Larga distancia

En cuanto a los servicios de Larga Distancia, el Ministerio de Transportes ha fijado servicios mínimos que garantizarán las principales conexiones de Galicia con Madrid, Barcelona y Alicante. Desde A Coruña se mantendrán los trenes con destino Santiago de Compostela de las 4:29, 6:25, 10:30, 15:08 y 18:47 horas, mientras que en sentido contrario, Santiago-A Coruña, circularán servicios a las 10:01, 17:45, 20:21, 22:22 y 23:28 horas.

En las conexiones con Madrid, desde Vigo-Urzaiz habrá trenes con salida a las 5.50, 9.44 y 17.25 horas, mientras que desde Santiago de Compostela partirán servicios a las 5:47, 7:43, 11:48, 16:26 y 20:05 horas. También se mantiene un tren Lugo-Madrid con salida a las 5:18 horas, otro Ponferrada-Madrid a las 6:22 horas y varios servicios desde Madrid hacia Galicia: con destino Santiago de Compostela a las 6:30, 14:40, 17:10, 19:17 y 20:23 horas, hacia Vigo-Urzaiz a las 11:17, 15:32 y 18:06 horas, y un servicio Madrid-Lugo con salida a las 13:20 horas.

También se mantienen las conexiones de largo recorrido con Barcelona y Alicante. Circulará el tren Vigo-Urzaiz-Barcelona con salida a las 7:32 horas y el Barcelona-Vigo-Urzaiz de las 9:05 horas. Asimismo, se prestará el servicio Ourense-Alicante con salida a las 16:25 horas y el Alicante-Ourense de las 7:24 horas.