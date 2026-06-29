El barrio de Os Rosales, en A Coruña, conmovido tras el asesinato: "Estamos tristes y preocupados"

Os Rosales ha amanecido este lunes entre una sensación de miedo y preocupación tras el asesinato que se produjo este domingo al mediodía en el barrio. "Estamos impactados, tristes y preocupados", resume Fernando Carrillo, presidente de la asociación vecinal.

Carrillo asegura que este es el "tema del día" y que la sensación general, además de conmoción, es de incredulidad: "Estamos que no nos lo creemos. No esperas algo así ni aquí ni en ningún sitio. Nunca pasó algo así. Es un barrio muy tranquilo, por el que se puede pasear tranquilamente".

Una de las vecinas de Os Rosales, que reside aquí con su pareja, explica que ambos se quedaron impresionados al leer la noticia. "Sé que hay violencia en todos lados, pero a mí Os Rosales siempre me ha parecido muy familiar y tranquilo. Yo tenía una seguridad increíble, incluso volviendo de fiesta", apunta.

Por eso sorprende todavía más un suceso así. "Me dio impresión ver que fue a plena luz del día, en una de las calles principales... Lo que sentí fue un susto brutal. Creo que la tónica general es esa", afirma.

Con ella coinciden algunos negocios de la zona, que subrayan el carácter "tranquilo" del barrio y una "consternación general".

Desde un negocio próximo al lugar de los hechos, L.A. explica que siente "miedo" por el hecho de que "pase esto en un barrio tranquilo y residencial". Esta misma persona declara que el ambiente aquí "ha empeorado mucho", aludiendo a robos que también se han producido recientemente por parte de, supuestamente, personas ajenas a Os Rosales.

Otra joven que ha vivido toda su vida aquí con su familia apunta que "siendo Os Rosales un barrio tan tranquilo y familiar, no es el tipo de noticia que uno espera escuchar la verdad".

Ahora, espera que todo "se aclare" para confirmar que esto ha sido "un hecho aislado" y que no se perciba al barrio como un lugar "inseguro".

"Queremos que esto siga siendo como hasta ahora", mantiene por su parte Carrillo. El presidente de la asociación vecinal reconoce que están "impactados", pero espera seguir siendo un lugar en el que "los niños puedan pasear y jugar con tranquilidad".

La investigación continúa abierta

El asesinato se produjo hacia las 13:00 horas de este domingo, cuando una persona tapada por una gorra y mascarilla apuñaló en la garganta a un hombre de mediana edad en la calle Manuel Azaña. Poco después, falleció en las inmediaciones, en la travesía de Os Rosales, cerca del colegio Emilia Pardo Bazán y de la residencia de ancianos La obra de Nuestra Señora.

Una de las teorías que se manejan al respecto es un ajuste de cuentas, aunque desde la Policía Nacional informan de que trabajan en la investigación con todas las líneas abiertas.

El supuesto autor de los hechos, con tatuajes en una extremidad y antecedentes penales, no ha sido detenido todavía.

Sobre el caso se ha decretado secreto de sumario mientras las pesquisas policiales tratan de aclarar lo sucedido.