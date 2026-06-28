Los vecinos denuncian la acumulación de basura en la calle Torreiro de A Coruña: "Da vergüenza"

La acumulación de residuos junto a los contenedores de la calle Torreiro, que conecta en A Coruña San Andrés con la calle Real, ha colmado la paciencia de vecinos y habituales de la zona. Bolsas apiladas fuera de los recipientes, malos olores y una imagen que, aseguran, se repite con frecuencia han provocado un creciente malestar entre quienes viven o pasan a diario por este punto del centro de A Coruña.

Con la llegada de las altas temperaturas, la situación se ha agravado. "Es inhumano, el olor se nota y más con el calor. Da vergüenza", lamenta Manuel, vecino de la calle, que asegura que el problema lleva tiempo produciéndose y reclama una solución definitiva.

Las quejas no proceden únicamente de los residentes. Clara, clienta habitual de uno de los establecimientos de la zona, reconoce que el estado del entorno empieza a influir en sus hábitos. "Me estoy planteando cambiar de zona para tomar algo porque no es normal", explica, al considerar que la acumulación de basura desluce una de las áreas más concurridas de la ciudad.

También preocupa la imagen que ofrece A Coruña a quienes la visitan. "Los cruceristas se llevan la imagen de que vivimos rodeados de basura. Afea la imagen de la ciudad", sostiene Enrique, otro vecino, que recuerda que el entorno recibe un importante tránsito de turistas durante buena parte del año.

Entre las propuestas de los residentes figura recuperar la antigua ubicación de los contenedores o buscar una alternativa que reduzca el impacto visual. "Que muevan de nuevo los contenedores o, al menos, que los oculten. Parece el tercer mundo", afirma María, que considera que la situación resulta impropia de una ciudad como A Coruña.