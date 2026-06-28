La nueva vida de la sede de Marea Atlántica en Alcalde Lens, en A Coruña: un local de belleza

La calle Alcalde Lens, en el barrio del Agra do Orzán, estrena nueva imagen en uno de sus locales. El que fue durante un tiempo la sede social de Marea Atlántica ha cambiado de uso y ha reabierto sus puertas como estudio de belleza natural, iniciando así una etapa completamente distinta a la que vivió en su pasado político.

El local, de unos 100 metros cuadrados, fue uno de los puntos de actividad de la formación que irrumpió en la política municipal en 2015, cuando logró la alcaldía de A Coruña con Xulio Ferreiro al frente. Hace semanas, el local dejó de utilizarse como sede y quedó en situación de traspaso hasta su actual transformación.

Pese al cambio de actividad, la huella de su etapa anterior sigue siendo visible desde el exterior. En la fachada todavía permanece el cartel luminoso del partido, ahora parcialmente cubierto por una pegatina de color violeta que no llega a tapar por completo el rótulo original, generando una imagen llamativa para quienes pasan por la zona.

Ahora, el bajo del Agra do Orzán inicia una nueva vida completamente alejada de la política y vinculada al sector de la estética, en un cambio que no ha pasado desapercibido para los vecinos del entorno ni para quienes recuerdan el papel de la formación durante una de las etapas más intensas de la política municipal reciente en A Coruña. Las encuestas les dejan sin opciones de volver a entrar en María Pita y la formación no se ha pronunciado acerca de si se va a presentar o no a los comicios de 2027.