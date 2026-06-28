A Coruña vuelve a teñirse de arcoíris con una multitudinaria marcha del Orgullo hasta María Pita

A Coruña volvió a salir este domingo a la calle para celebrar y reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+ con una multitudinaria manifestación que reunió a miles de personas en el centro de la ciudad. La marcha comenzó a las 19:30 horas en la plaza de Ourense y recorrió varias de las principales calles coruñesas hasta concluir en la plaza de María Pita.

Durante todo el recorrido sonó música que acompañó a la comitiva y contribuyó al ambiente festivo de la movilización. Al paso de la manifestación, numerosos viandantes se detenían para observar el desfile, sacar fotografías y vídeos con sus teléfonos móviles e incluso aplaudir el paso de los participantes.

Las consignas en defensa de la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo se sucedieron durante toda la marcha, coreadas por miles de asistentes. Banderas arcoíris, pancartas reivindicativas y mensajes contra la discriminación llenaron las calles del centro de la ciudad.

La manifestación destacó también por la amplia diversidad de los asistentes. Participaron personas de todas las edades, desde niños acompañados por sus familias hasta personas mayores, además de numerosos grupos de amigos y asociaciones. Tampoco faltaron las mascotas, muchas de ellas luciendo pañuelos, arneses o complementos con los colores del arcoíris.

La llegada a María Pita puso el broche final a una movilización que volvió a convertir las calles de A Coruña en un espacio de visibilidad, celebración y reivindicación. La elevada participación y el ambiente vivido durante todo el recorrido consolidaron una de las citas más multitudinarias del Orgullo en la ciudad.