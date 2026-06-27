Muere un motorista en un accidente de tráfico en Arteixo (A Coruña)

Un motorista ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio de Arteixo, en A Coruña, concretamente en la carretera AC-415, a la altura del kilómetro 5, en la zona de A Pastoriza, según ha informado el 112 Galicia.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibió el aviso a las 16:30 horas a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que alertaba de la gravedad del siniestro y de la presencia de una persona herida de extrema gravedad en la vía.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron de inmediato los Bombeiros de Arteixo, agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y efectivos de Protección Civil, que trabajaron en la zona para atender la emergencia y asegurar el tráfico.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente, que están siendo investigadas.