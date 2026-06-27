A Coruña arranca el sábado con cielos despejados y temperaturas suaves

El sábado 27 de junio se presenta en A Coruña con una situación meteorológica marcada por la estabilidad y los cielos despejados durante gran parte del día, según la previsión de Meteogalicia.

Las temperaturas oscilarán entre los 18ºC de mínima y los 27ºC de máxima, valores propios para la época del año en las máximas y algo suaves en las mínimas. La sensación térmica será agradable, sin grandes cambios respecto a jornadas anteriores.

Durante la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con viento flojo del sur y una probabilidad de lluvia muy baja, en torno al 5%. Por la tarde, el panorama se mantendrá estable, con cielos despejados y viento flojo del oeste, aunque la probabilidad de precipitación aumentará ligeramente hasta el 10%.

Ya en la noche, la situación podría cambiar ligeramente con la aparición de orballo, acompañado de viento flojo del oeste y una probabilidad de lluvia del 15%, aunque sin fenómenos significativos.

De cara a los próximos días, se espera una alternancia de cielos muy nubosos con otros más abiertos, con posibilidad de precipitaciones tanto el sábado como el domingo. Las temperaturas se mantendrán dentro de valores habituales, con mínimas estables y máximas en ligero descenso.

En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá en niveles generalmente favorables durante toda la jornada.