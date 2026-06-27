Dos bomberos de A Coruña viajan a Venezuela para colaborar en las labores de rescate tras el terremoto

Dos efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de A Coruña han partido este sábado hacia Venezuela para participar en las tareas de búsqueda y rescate tras el terremoto que ha afectado al país. Se trata de los bomberos David Hermida y Blanco Puey, integrados en una expedición de la asociación Briegal.

La misión cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia y, además del personal especializado, incluye el desplazamiento de un vehículo de emergencias del parque de bomberos de A Coruña, que será utilizado para apoyar las labores sobre el terreno.

Desde el Ayuntamiento de A Coruña han mostrado su reconocimiento a los dos profesionales por su implicación en una intervención humanitaria de carácter internacional. Su experiencia en emergencias será clave para colaborar con los equipos desplegados en la zona afectada por el seísmo, donde continúan las operaciones de rescate y asistencia a la población.