Retenciones kilométricas en la AP-9 en Bergondo (A Coruña): un coche impacta contra un jabalí

Cinco personas, entre ellas un bebé, tuvieron que ser trasladadas a centros sanitarios tras un accidente registrado a primera hora de este viernes en la AP-9, a la altura del kilómetro 2, en Guísamo, en Bergondo, provincia de A Coruña, después de que un vehículo atropellase a un jabalí y un segundo turismo colisionase por alcance.

El aviso movilizó a los servicios de emergencia alrededor de las 7.38 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Betanzos, la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y los servicios sanitarios de emergencias, que atendieron a los ocupantes implicados y aseguraron la zona mientras se restablecía la circulación.

En un primer momento se informó de una persona que presentaba dolor en el pecho, aunque finalmente el balance del accidente se elevó a cinco heridos trasladados, según trasladaron. En uno de los vehículos viajaban dos adultos y un bebé, mientras que en el otro resultaron heridos dos adultos, todos ellos evacuados para una valoración médica.

Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas, aunque las primeras informaciones apuntan a que el atropello del animal provocó el primer impacto y, acto seguido, un segundo vehículo colisionó por la parte trasera con el turismo afectado.