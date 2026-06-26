Quejas junto al Conservatorio de A Coruña por acumulación de basura: "Vemos a gente en estado de embriaguez"

Restos de basura en el recinto compartido entre la Escuela de Idiomas y el Conservatorio de A Coruña. Cedidas

Hace ya tiempo que los vecinos de Ciudad Escolar y los profesionales y estudiantes del Conservatorio Superior de Música y de la Escuela Oficial de Idiomas conviven con un problema de salubridad y seguridad causado por un grupo de personas que se emborrachan habitualmente en la calle Educación. "Temos problema coas persoas que pasan horas nos bancos. É habitual presenciar discusións, ver xente en evidente estado de embriaguez e incluso facendo as súas necesidades na rúa ou cara o recinto do noso centro", denuncian desde el Conservatorio.

Además de su comportamiento, estas personas estarían tirando de manera habitual restos de basura, en especial latas de cerveza y bricks de vino, dentro del recinto que comparten ambos centros, junto al muro.

Vecinos de la zona lamentan que "estamos cansados de decírselo a la Policía" y critican que la situación se repita en un entorno, especialmente el del Conservatorio, donde "más niños hay". A esto añaden que alguna de las personas que se emborrachan en la calle Educación ha llegado a increpar a las niñas.

"Es una vergüenza", añaden.

Durante un tiempo, algunas vecinas asumieron la tarea de recoger esta basura, pero dejaron de hacerlo "por miedo a infecciones" cuando vieron que estas personas también hacían sus necesidades junto a los barrotes.

Desde el Conservatorio explican también que su personal de limpieza ha recogido en ocasiones todos estos restos pero, "dada a frecuencia de lanzamento de latas e outros envases e obxectos por riba do muro, é inasumible facelo diariamente".

La gravedad de la situación es tal que, el próximo lunes, será un tema que abordarán en su Consello Escolar.

Como medida de precaución, el acceso al Conservatorio desde la calle Educación lleva un tiempo cerrado. Fuentes del centro indican que "agardamos poder atopar co Concello algunha medida para disuadir estes comportamentos ou favorecer a situación".

Fuentes municipales explican que su competencia se limita a la vía pública, indicando que esta zona se limpia "regularmente".

Consultados también por este asunto, desde la consellería de Educación, de la que dependen tanto el Conservatorio como la Escuela de Idiomas, no se han pronunciado al respecto.