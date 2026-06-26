Piden 29 años de cárcel para el hombre que empotró tres veces su coche contra un bar en Os Mallos, en A Coruña

Imagen del choque de un coche contra un bar en Os Mallos en agosto del 2024. @ELOYTP @ELOYTP

La Audiencia de A Coruña juzgará a partir del próximo martes, día 30, al hombre que, en agosto de 2024, empotró hasta en tres ocasiones su vehículo contra la terraza y la fachada de un bar del barrio coruñés de Os Mallos.

Según informa Europa Press, se piden para él 29 años de prisión por parte de la Fiscalía.

Esta lo acusa, entre otros delitos, de cinco homicidios en grado de tentativa por lo ocurrido cerca de la medianoche del 10 de agosto de 2024 en la terraza del bar O Pinchiño.

Tal y como recoge el escrito fiscal, la agresión se fraguó horas antes, cuando en el barrio se vivió un episodio de agresión entre una pareja, que terminó con la mujer esposada y trasladada al hospital. En otro establecimiento hostelero, el procesado se encontró con la mujer, que le contó lo sucedido y le pidió que la llevase a casa.

Horas después, al filo de la medianoche, el acusado se encontraba estacionado frente al bar O Pinchiño, en cuya terraza había unas 15 personas, cuando la mujer llegó y le recriminó lo sucedido a su pareja, que también se encontraba allí.

En un momento dado, mientras veía la discusión entre ambos, el procesado decidió intervenir y, "siendo consciente del riesgo que la maniobra que iba a realizar suponía para la pluralidad de personas que se encontraban en la terraza, entre ellas una en silla de ruedas", dirigió su vehículo con las luces apagadas y a gran velocidad hacia ellos, se subió a la acera y lo detuvo tras impactar contra una mampara que la delimitaba con la vía pública.

Posteriormente, dio marcha atrás y volvió a impactar el vehículo hacia el lugar donde se encontraban sus conocidos, impactando sobre su mesa y provocando que cayesen al suelo. La acción provocó otros dos heridos.

Lejos de cesar en su empeño, el acusado se bajó entonces del coche y comenzó a golpear a la pareja de la mujer, por lo que tuvo que ser separado por cinco clientes del bar.

Estas cinco personas discutían con el procesado reprochándole lo que había hecho y se encontraban en la terraza del establecimiento unas detrás de otras en frente de la puerta de entrada cuando él se introdujo de nuevo en su coche y dio marcha atrás para acelerar de nuevo y dirigir el coche contra ellas, llevándose por delante las mesas y sillas de la terraza.

El vehículo entró en el local tras romper la mampara de cristal, atropelló el mobiliario y solo se paró al impactar contra la máquina tragaperras.