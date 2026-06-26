Oleiros (A Coruña) ordena demoler dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha ordenado la demolición de dos obras ejecutadas sin autorización en Bastiagueiro y Naval, en el municipio de Oleiros (A Coruña), tras las denuncias presentadas por el Concello en 2024. Además, el organismo autonómico ha iniciado expedientes sancionadores en ambos casos con multas que pueden oscilar entre los 60.000 euros y un millón de euros.

Según informa el Concello, las resoluciones conceden un plazo de tres meses para demoler las construcciones y restaurar la legalidad urbanística. Explican, además, que tuvo que trasladar ambos casos a la APLU porque, aunque dispone de Plan Xeral de Ordenación Municipal, las competencias en la zona de Costas corresponden a la Xunta.

En el caso de Bastiagueiro, el propietario levantó nuevas edificaciones en una parcela situada junto al paseo de la playa sin solicitar la correspondiente licencia municipal. El Ayuntamiento asegura que, en cualquier caso, la autorización nunca habría sido concedida, ya que la zona afectada está calificada como zona verde por el Plan Xeral y se encuentra dentro del ámbito de protección de Costas.

Además de construir varias estancias nuevas, también amplió una pérgola ya existente en la misma finca donde se encontraba la caseta utilizada por el dictador Francisco Franco como instalación de baño.

El segundo expediente corresponde a una parcela situada en las inmediaciones de la playa de Naval, en la parroquia de Dorneda. Según el Concello, la finca fue rellenada de forma ilegal con cientos de camiones de tierra, alterando completamente su nivel y su orografía hasta elevarla más de cinco metros sobre las parcelas colindantes.

Tras la denuncia municipal, las obras para restaurar el terreno ya se encuentran en ejecución. El Concello de Oleiros recuerda que cualquier actuación urbanística debe ajustarse a lo establecido en el Plan Xeral y contar con la correspondiente licencia municipal. Además, subraya que en el municipio "no es posible saltarse las normas ni existen distinciones entre los ciudadanos en función de sus recursos económicos".