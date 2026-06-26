Dimite la concejala del PSOE en A Coruña, Noemí Díaz: Jesús Celemín tomará el relevo

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, ha presentado su renuncia por motivos personales, según ha comunicado este viernes la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien ha destacado su "compromiso, dedicación incansable y trabajo más allá del deber" durante su etapa en el gobierno local. El anuncio se produjo en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio del pleno infantil.

Rey ha subrayado que la edil ha sido "una compañera magnífica" y ha expresado su "pena" por su salida, al tiempo que ha asegurado que su incorporación al Ayuntamiento se produjo con una fuerte implicación en las áreas de Medio Ambiente e Infraestructuras.

"Ha decidido dar un paso al lado y estoy segura de que volverá a la vida pública si así lo desea", ha señalado. Regresará a su puesto como profesora en el IES Eusebio da Guarda.

Regresa Jesús Celemín, que ya fue edil entre 2019 y 2023

El relevo se producirá en el pleno del mes de julio con la entrada de Jesús Celemín, que ya fue concejal en el anterior mandato. Además, el gobierno local ha confirmado que el área de Movilidad pasará a depender de la teniente de alcaldesa, Montse Paz, responsable también de Seguridad Ciudadana, dentro de una reorganización interna que, según el Ejecutivo, se desarrollará con normalidad. Celemín se hará cargo de infraestructuras.

La alcaldesa ha insistido en que el gobierno municipal continuará "trabajando con absoluta normalidad, como hemos venido haciendo estos siete años", y ha destacado la continuidad del proyecto de ciudad pese a los cambios en el organigrama.

En otro orden de asuntos, Rey ha evitado pronunciarse sobre el debate en torno a la Autoridad Portuaria y el proyecto de Coruña Marítima, asegurando que "todo lo que sea bueno para el puerto es bueno para la ciudad". También ha defendido la coherencia en la gestión de sociedades públicas ante la polémica sobre la reinversión de beneficios de Emalsa, criticando la postura de la oposición y apelando al conocimiento del funcionamiento de estas entidades.

Diana Cabanas, de baja médica

Por otro lado, la concejala Diana Cabanas sigue con un proceso de baja médica, según ha podido conocer Quincemil. La edil no ha acudido a ninguno de los plenos celebrados en 2026 y sus competencias han sido asumidas de forma interina por otros ediles.

Cuatro cambios en los grupos municipales en esta legislatura

La salida de Noemí Díaz y la entrada de Chero Celemín es el cuarto cambio, el primero en el PSOE, en esta legislatura. Los tres anteriores fueron en el PP. Judit Fontenla renunció para asumir la dirección de Mobilidade de la Xunta de Galicia, siendo sustituida por María Jesús Fariñas. También dejó su acta María del Mar Ferreiro Broz y su relevo natural, Nazaret Cendán, también renunció y finalmente tomó posesión José Ramón Amado. Más recientemente, Roberto García abandonó el Ayuntamiento tras ser nombrado secretario xeral para o Deporte, entrando en su lugar Militza Prieto.

El BNG, por su parte, no ha experimentado ningún cambio en su composición, salvo el cambio de portavocía al ser proclamada candidata a la alcaldía Avia Veira.

La anterior legislatura presentó más modificaciones

En la primera legislatura de Inés Rey (2019-2023) la primera edil acometió varias modificaciones de su equipo de gobierno. Juan Díaz Villoslada acabó saliendo del ejecutivo, e incorporándose más adelante al Movimiento Sumar. Del mismo modo, Eva Acón acabó fuera del equipo de gobierno al retirarle las funciones, pero se mantuvo como edil participando en los plenos. Además, no repitió en la lista Esther Fontán.

Del mismo modo, se incorporó al gobierno la edil Mónica Martínez, que había sido elegida por Ciudadanos, dimitiendo en diciembre de 2022 tras una sentencia por transfuguismo.

La carta de renuncia

Esta es la carta remitida por la edil saliente al pleno para comunicar formalmente su renuncia:

A la atención de la Excma. Sra. alcaldesa y presidenta del Pleno municipal, Dña. Inés Rey García:

Yo, Noemí Díaz Vázquez, (...), comunico mediante la presente mi voluntad de renunciar al cargo de concejala del Ayuntamiento de A Coruña, en el Grupo Municipal Socialista, que vengo ejerciendo desde mi toma de posesión en la sesión constitutiva de la Corporación Municipal celebrada el 17 de junio de 2023, por motivos personales.

Quiero también expresar que ha sido un honor poder servir a mi ciudad durante estos tres años como integrante de la Corporación municipal. Este tiempo ha supuesto para mí una experiencia de enorme valor, en la que he tenido la oportunidad de aprender y crecer tanto en el plano político como en el técnico, conociendo aún más de cerca la realidad de A Coruña y de su gente.

Agradezco sinceramente a las vecinas y vecinos el trato, el respeto y el cariño recibidos a lo largo de este periodo, así como a todas las personas con las que he compartido trabajo y responsabilidad institucional. Me llevo una profunda aprendizaje de estos años de servicio público y el orgullo de haber contribuido, desde mis responsabilidades, al trabajo colectivo en favor de la ciudad.

Llegado este momento, considero que es tiempo de cerrar esta etapa y dar un paso al lado desde la reflexión y el convencimiento personal.

Por todo lo anterior, solicito que esta renuncia sea elevada al Pleno de la Corporación Municipal de A Coruña para su toma de conocimiento, produciendo efectos desde el 2 de julio de 2026.

Con gratitud por lo vivido y aprendido durante estos años de servicio público. Noemí Díaz Vázquez, Concelleira de la corporación municipal de A Coruña.