A Coruña organiza una recogida solidaria para Venezuela: dónde llevar las donaciones

La solidaridad vuelve a abrirse paso en A Coruña. Varios establecimientos de la ciudad han puesto en marcha una campaña de recogida de alimentos y productos de primera necesidad para ayudar a las personas afectadas por los terremotos que han sacudido Venezuela esta semana.

La iniciativa busca reunir alimentos no perecederos, artículos de higiene, productos para bebés y también comida para mascotas, con el objetivo de hacer llegar ayuda a las zonas más castigadas por el seísmo.

Entre los productos que pueden donarse figuran conservas de pollo, carne, atún o sardinas, fruta y verduras en conserva o deshidratadas, barritas energéticas, galletas saladas y comidas listas para consumir. También se necesitan cepillos y pasta de dientes, desodorantes, productos de higiene femenina, pañales, toallitas húmedas, biberones nuevos y artículos de higiene infantil. La campaña incluye además la recogida de comida enlatada para perros y gatos, así como cuencos para agua.

Los puntos de recogida habilitados en A Coruña son Sky Barber Shop, Perrito Loco, Mr Ollie Burgers, Buen Rollo y Chipi Coruña, además de los distintos locales de The Gold en la calle Barcelona, la calle Nueva y Santa Cruz (Oleiros).

La movilización ciudadana llega después de los dos fuertes terremotos registrados en Venezuela, que han provocado cientos de víctimas mortales y miles de heridos, además de importantes daños materiales. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda de supervivientes entre los edificios derrumbados mientras se suceden las muestras de apoyo desde distintos puntos del mundo.

Los organizadores de la campaña, muchos de ellos venezolanos, animan a los coruñeses a colaborar con cualquier aportación, recordando que los productos donados contribuirán a cubrir las necesidades más urgentes de las personas afectadas por la catástrofe.

Centros de acopio de A Coruña

Respaldo de representantes institucionales en Venezuela

La campaña también cuenta con el respaldo de representantes institucionales españoles en Venezuela. En declaraciones a Quincemil, Richard Barreiro Olmedo, cónsul honorario de España en Puerto La Cruz y responsable de la jurisdicción de los estados de Anzoátegui, Sucre y Monagas, explica que la Embajada de España ya ha solicitado autorización a la Cancillería venezolana para coordinar la llegada de ayuda humanitaria.

"Los consulados y viceconsulados honorarios de España repartidos por toda Venezuela estamos para eso. En mi consulado honorario ya hemos recibido las primeras ayudas de hispano venezolanos. Han traído agua, medicamentos, ropa, colchones, colchonetas y otros insumos", señala Barreiro, quien asegura que las primeras muestras de solidaridad ya han comenzado a llegar.

El cónsul destaca que toda ayuda será fundamental para atender a las personas afectadas por los terremotos, mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de los daños en las zonas más castigadas.