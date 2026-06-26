El corte de trenes en A Coruña pilla a algunos en su primer día de vacaciones: "Contábamos con ello"

Maletas, mochilas y hasta algún sombrero de paja. Así arrancó este viernes la mañana en la estación de tren de A Coruña, en el primero de los 15 días sin circulación ferroviaria por las obras de la futura estación intermodal. Una situación que pilló a más de uno despistado, sobre todo a quienes comenzaban sus vacaciones de verano. Pero que en general aseguran, "ya contábamos con ello".

Porque mientras los viajeros que cogen el tren casi a diario para ir a trabajar ya tenían más que asumidos los cambios, gracias a los avisos de Renfe, muchos de los que este viernes iniciaban su viaje llegaban a la estación con alguna que otra duda.

"Ya nos habían avisado de los cortes, pero estamos un poco perdidos porque no sabemos cuánto tardaremos en llegar ni qué buses tenemos que coger", contaban una madre y su hija, que solo querían llegar a Santiago para empezar sus vacaciones.

Su desconcierto duró poco. Enseguida apareció una empleada de la estación que, con una sonrisa, les explicó dónde debían esperar el autobús que sustituía al tren. Una escena que se repitió varias veces durante la mañana.

Lo cierto es que prácticamente todas las personas consultadas por este medio aseguraban que ya estaban al tanto de la situación. A muchos les había llegado un SMS de Renfe avisando de las modificaciones y, además, al comprar el billete ya aparecía indicado que parte del recorrido se realizaría por carretera. Pocos eran los que se acercaban a las taquillas para comprar los billetes o preguntar por el operativo.

Fuera de la estación tampoco había demasiado misterio. Justo al lado del edificio esperaban los autobuses que salían hacia distintos destinos, desde Santiago hasta Vigo. En cambio, los viajeros que llegaban a A Coruña lo hacían en la avenida del Ferrocarril, justo enfrente de la parada de taxis y de autobús urbano.

A muchos les pilló de vacaciones

Dentro de la terminal, el ambiente era el típico de finales de junio. Muchas maletas, familias cargadas con equipaje y viajeros con ganas de desconectar aprovechando el inicio del fin de semana. La diferencia es que, antes de subirse al tren, tocaba hacerlo primero a un autobús.

Los cortes, que comenzaron este viernes y se prolongarán hasta el 10 de julio, forman parte de una nueva fase de las obras de la estación intermodal. Durante estos 15 días no habrá trenes desde ni hacia A Coruña y Renfe ha organizado un plan alternativo por carretera para mantener las conexiones.

En la mayoría de los casos se mantienen las horas de llegada, aunque los viajeros tendrán que salir antes de lo habitual. Por ejemplo, quienes viajen a Vigo deberán hacerlo unos 45 minutos antes, mientras que los que lleguen desde allí lo harán alrededor de 40 minutos más tarde. Eso sí, el precio del billete no cambia.