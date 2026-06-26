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Un accidente entre una furgoneta y un turismo en Alfonso Molina, A Coruña, se salda sin heridos
El alcance se produjo en el carril derecho, a la altura de la salida hacia la AP-9
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Un accidente de tráfico entre una furgoneta y un turismo se produjo este viernes en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña.
El siniestro consistió en un alcance entre ambos vehículos y tuvo lugar en el carril derecho, a la altura de la salida hacia la AP-9.
Según la información disponible, el accidente no dejó personas heridas.
Hasta el lugar ya se han trasladado los bomberos para limpiar la calzada.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.