Ventiladores de casa para combatir el calor en el Mercado de la Plaza de Lugo de A Coruña: "Es un invernadero"

Los ventiladores de pie se han convertido este verano en uno de los productos más cotizados dentro del mercado de la Plaza de Lugo de A Coruña. No porque se vendan allí, sino porque son la única herramienta con la que las placeras intentan combatir el calor mientras esperan una solución para una climatización que, dicen, lleva años averiada.

En plena ola de calor y con temperaturas que han rozado "hasta los 38 grados" en el interior del edificio, los trabajadores denuncian que la situación es ya insostenible. "Estamos literalmente muertos", resume Bea, de Pollería Isabel y portavoz de los placeros.

La escena se repite cada mañana. Ventiladores domésticos repartidos por los puestos apuntando directamente a los trabajadores tratando de aguantar jornadas enteras en condiciones que consideran incompatibles con un mercado de alimentación.

"Hemos llegado a 37 y 38 grados dentro del mercado. La legislación marca unos mínimos para poder trabajar y aquí ya no se están cumpliendo", denuncia. La solución provisional llegó en forma de ventiladores. Pero, según los afectados, apenas sirven para aliviar la situación.

"Tenemos unos ventiladores que son de risa, de andar por casa. Yo tengo uno en mi puesto, que mide seis metros cuadrados, y no me lo ventila. Lo enciendo diez minutos y lo tengo que apagar porque lo único que hace es mover el aire caliente", explica.

Aquellos aparatos fueron colocados inicialmente en los pasillos. Y con el calor que ha hecho durante estos últimos días, han aguantado como han podido.

"Un invernadero"

Las placeras aseguran que el problema no es nuevo. Según explican, llevan años reclamando una solución definitiva para un sistema de climatización que permanece averiado.

"Llevamos cinco años así. Hemos agotado todas las vías posibles. Yo llevo dos meses colgada al teléfono buscando una solución", afirma Bea.

Ventiladores en el mercado Quincemil

La situación es especialmente complicada en la planta de carnicería, donde trabaja ella. "Con los motores funcionando todo el día es insoportable. Incluso hoy, que llovió fuera, llegamos por la mañana y era para morirse".

Pero tampoco mejora en otras zonas del mercado. En la frutería, aseguran, han tenido que empezar a tirar comida: "Arriba es un invernadero, se tira muchísima comida". Como ejemplo pone los plátanos que se estropean antes de tiempo. "Son kilos y kilos de fruta que terminan en la basura".

El Concello arreglará la avería

Desde el Concello de A Coruña reconocen la existencia de una avería en el sistema de ventilación. Consultados por este medio, señalan que técnicos municipales ya visitaron las instalaciones la semana pasada y que volverán el próximo lunes varios especialistas para tratar de encontrar una solución inmediata.

Mientras tanto, las placeras continúan afrontando jornadas maratonianas acompañadas por ventiladores domésticos que apenas logran mover el aire caliente. "Los clientes entran y todos dicen lo mismo: que aquí hace falta venir con abanico", comenta Bea.