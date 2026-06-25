Vecinos de A Coruña denuncian garajes y portales llenos de orina tras San Juan: "El olor es nauseabundo"

Dos días después de la noche de San Juan, los vecinos de varios edificios de Monte Alto vuelven a enfrentarse a un problema que, aseguran, se repite año tras año. Los inmuebles situados entre las calles Montroig, Atocha Baixa y Orillamar, que comparten un mismo garaje en la planta -1, amanecen con charcos de orina en la rampa de acceso, el interior del aparcamiento y los portales.

"Esto ocurre principalmente durante San Juan y los carnavales. Durante los fines de semana también, pero no es tan aberrante", explica Fernando, presidente de la comunidad de vecinos.

Según relata, llevan "tres o cuatro años" soportando esta situación sin que se haya encontrado una solución definitiva.

El principal problema, asegura, comienza al acceder al garaje. "Cuando bajas el olor es nauseabundo y todos los coches pasan por al menos un charco de orina para poder salir por la rampa", lamenta. La orina, explica, se acumula porque muchas personas hacen sus necesidades arriba, a nivel del suelo, y el líquido termina deslizándose hacia el interior del aparcamiento.

La limpieza, a costa de los vecinos

Además de las molestias, los residentes denuncian que la limpieza acaba recayendo sobre ellos. "También está el problema de quién limpia eso, porque no lo hace el servicio de limpieza del edificio. Todos estos años hemos tenido que limpiarlo los propios vecinos y este también estamos gestionándolo por nuestra cuenta", afirma Fernando.

El presidente de la comunidad describe la situación como "infumable". "Al día siguiente hay un charco enorme, porque ellos mean fuera, pero cae todo por la rampa y se acumula en el garaje", explica.

Las consecuencias no se limitan al aparcamiento. "No es solo el garaje, también están llenos de orina los portales, que son de piedra y mármol", añade. Según indica, muchas personas aprovechan además los callejones existentes entre los edificios, donde quedan fuera de la vista, para hacer sus necesidades.

Ante lo ocurrido este año, los vecinos estudian dar un paso más. Fernando asegura que, al considerar que la situación ha sido "tan exagerada", están valorando presentar una queja al Concello para que "el año que viene metan estos edificios en los presupuestos de la limpieza de la fiesta".

Los residentes confían en que el dispositivo especial de limpieza de futuras ediciones tenga en cuenta este punto de Monte Alto, donde aseguran que el problema se repite constantemente tras las celebraciones más multitudinarias.