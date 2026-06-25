Marineda City regalará desayunos a quienes donen sangre este sábado en A Coruña

Marineda City volverá a convertirse este sábado en punto de donación de sangre. El centro comercial acogerá una nueva campaña de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia (ADOS) y agradecerá la solidaridad de quienes participen con un vale para disfrutar de un desayuno en la cafetería Bombon Boss.

La unidad móvil de ADOS permanecerá instalada en la plaza exterior de Marineda City entre las 10:00 y las 15:00 horas, con el objetivo de facilitar las donaciones y contribuir a mantener las reservas necesarias para la actividad hospitalaria y el Programa Gallego de Trasplantes.

La iniciativa forma parte de la colaboración que el centro comercial mantiene con ADOS desde 2011 dentro de su plan de Responsabilidad Social Corporativa. Según los datos facilitados por la organización, en cada jornada celebrada en Marineda City una media de 30 personas dona sangre.

Estas donaciones permiten obtener componentes esenciales para la atención sanitaria. Gracias a ellas se consiguen glóbulos rojos suficientes para unas 12 intervenciones quirúrgicas o dos trasplantes de órganos, además de plaquetas para ayudar a cinco pacientes con cáncer o leucemia.

Marineda City y ADOS hacen un llamamiento a la participación ciudadana y recuerdan que una sola donación puede salvar hasta tres vidas, ya que de cada extracción se obtienen hematíes, plaquetas y plasma.

Los hospitales gallegos necesitan diariamente entre 400 y 500 donaciones de sangre para atender alrededor de 2.800 urgencias, más de 800 intervenciones quirúrgicas, un trasplante de órganos y unas 1.600 asistencias en hospitales de día.