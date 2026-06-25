Un lavavajillas provoca un incendio en una vivienda de A Coruña y obliga a desalojar el edificio

Un incendio originado en un lavavajillas causó momentos de tensión en la tarde de este miércoles en una vivienda situada en la calle San Roque, en A Coruña. El fuego obligó al desalojo preventivo del edificio mientras los servicios de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

Según la información facilitada por los bomberos, el aviso se recibió sobre las 18:24 horas, cuando la persona residente en la vivienda alertó de que el electrodoméstico emitía chispas y chasquidos de forma anómala. Tras detectar el problema, decidió desenchufarlo y desplazarlo hacia el centro de la cocina, pero poco después el aparato comenzó a arder.

Las llamas se propagaron con gran rapidez al mobiliario de la cocina, generando un incendio que se desarrolló en cuestión de minutos. Hasta el lugar se desplazó una dotación formada por tres vehículos y ocho efectivos.

A su llegada, los bomberos comprobaron que el edificio ya había sido desalojado por precaución y que el fuego afectaba de forma importante a varios muebles de la cocina. La radiación térmica generada por el electrodoméstico favoreció la propagación de las llamas al resto del mobiliario próximo.

Los efectivos lograron extinguir el incendio y, posteriormente, llevaron a cabo las tareas de ventilación tanto de la vivienda como de la caja de escaleras del inmueble, con el objetivo de eliminar el humo acumulado y garantizar la seguridad de los residentes.