Un hombre de 88 años, atropellado por un camión de la basura en A Coruña tras cruzar fuera del paso de peatones

Escena del atropello a un hombre de 80 años en San Andrés (A Coruña). Quincemil

Un hombre de 88 años resultó herido este jueves tras ser atropellado por un camión de la basura en la calle de San Andrés, en A Coruña.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el octogenario cruzó la calle antes de llegar al paso de peatones, momento en el que fue arrollado por el vehículo de recogida de residuos.

Algunos particulares alertaron de lo ocurrido a los servicios de emergencias. El 112 Galicia movilizó al 061 para atender al herido.

Tras recibir asistencia sanitaria en el lugar, el hombre, que es vecino de la zona, fue trasladado al hospital para una valoración médica más exhaustiva debido a que presenta una herida grave en la cabeza.

Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado de salud.