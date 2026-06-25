La alcaldesa de A Coruña hace balance de su mandato con la mirada puesta en la transformación marítima

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante el balance de mandato.

Inés Rey reivindicó la urbe herculina como una ciudad "de primera" que está en una fase de liderazgo urbano, económico y social

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha hecho balance de su mandato en un acto ciudadano con una intervención centrada en la idea de que la ciudad "dejó atrás las cuentas pendientes" y se encuentra ya en una fase de liderazgo urbano, económico y social.

La regidora defendió que los últimos años han servido para desbloquear proyectos históricos, impulsar nuevos servicios públicos y situar a la ciudad en una posición "de ambición y futuro".

Un mandato marcado por el desbloqueo de grandes proyectos

Rey subrayó que la llegada de su gobierno coincidió con una etapa en la que la ciudad acumulaba "demasiados proyectos pendientes". Entre ellos citó la estación intermodal, la transformación de Alfonso Molina, el nuevo CHUAC o la situación de los muelles interiores.

La alcaldesa destacó que todos estos asuntos están ya "resueltos, en marcha o encauzados", lo que permitiría a la ciudad pasar de hablar de retrasos a hablar de futuro. Entre las actuaciones ya ejecutadas mencionó el Centro Cívico de O Birloque, la recuperación de la Casa da Veeduría, el primer Plan de Centros Cívicos y el primer Plan de Barrios, así como las intervenciones en San Andrés y los Cantones.

La Gran Coruña y el reto metropolitano

Uno de los ejes del discurso fue la necesidad de avanzar hacia una Área Metropolitana real y operativa. Rey defendió que miles de personas viven ya en un espacio metropolitano de facto y que la nueva estación intermodal permitirá reforzar esa dinámica.

También reclamó la implicación de la Xunta para consolidar el crecimiento del aeropuerto de Alvedro.

Crecimiento demográfico y políticas de vivienda

La alcaldesa destacó que A Coruña supera ya los 254.000 habitantes, con más de 9.000 nuevos vecinos desde 2019. Atribuyó este crecimiento a una ciudad "dinámica, abierta y atractiva", pero advirtió de que obliga a reforzar servicios y, sobre todo, a actuar sobre el acceso a la vivienda.

Rey defendió que en los últimos años se incorporaron cerca de 3.000 nuevas viviendas al parque residencial, más de 800 de protección oficial, y recordó que A Coruña fue la primera ciudad gallega declarada zona de mercado residencial tensionado.

También subrayó la regulación de las viviendas turísticas y la aprobación del Plan Municipal de Vivienda 2025- 2030, que prevé facilitar la creación de más de 11.000 nuevas viviendas.

Balance de mandato de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Inversión en barrios, mercados y servicios públicos

El gobierno local reivindicó el Plan de Barrios, con una inversión prevista de más de 125 millones de euros, y la modernización de los mercados municipales, con actuaciones destacadas como el de Monte Alto ya finalizado y el de Santa Lucía, en ejecución. También mencionó la renovación de centros cívicos, la apertura de nuevas oficinas de atención ciudadana y la ampliación de equipamientos deportivos, sociales y culturales.

En movilidad, Rey destacó el crecimiento de BiciCoruña, que pasó de 514 a 856 bicicletas y de 49 a 79 estaciones, con un aumento del 35% de usuarios entre 2023 y 2025.

Cultura, deporte y proyección exterior

La alcaldesa situó la cultura y el deporte como pilares de la identidad coruñesa. Recordó que los Museos Científicos rozaron el medio millón de visitantes, que el Teatro Colón alcanzó cifras históricas y que el Coliseum se consolidó como recinto musical y deportivo de referencia del noroeste español.

También celebró el regreso del Dépor a Primera División, del Básquet Coruña y el papel del Liceo en esta temporada.

Coruña Marítima, el proyecto que marcará una generación

Su intervención culminó con el proyecto Coruña Marítima, definido como "la mayor transformación urbana de la historia reciente de la ciudad". Más de un millón de metros cuadrados destinados a abrir definitivamente la ciudad al mar, generar vivienda, actividad económica, innovación y nuevos espacios públicos.

Rey lo presentó como la "segunda gran modernización" de A Coruña, comparable a la que definió la ciudad contemporánea, y como la oportunidad para consolidar un modelo urbano más verde, sostenible, innovador y competitivo.

Una ciudad que "lidera y no espera"

La alcaldesa cerró su intervención apelando al orgullo coruñés, a la identidad abierta e inconformista de la ciudad y a su papel histórico como motor de Galicia.

"A Coruña vuelve a liderar —afirmó— y ya no dejará de hacerlo".