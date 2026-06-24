La clientela de un bar de Monte Alto, en A Coruña, reduce a un hombre que regresó con un martillo tras ser expulsado

Clientela de Monte Alto reduce a un hombre con un martillo en un bar Cedida

Lo normal es que San Juan, en A Coruña, transcurra sin mayores sobresaltos, pero siempre hay alguna anécdota que acaba dando de qué hablar. En el mercado de Monte Alto, donde desde primera hora de la tarde ya estaban de celebración, un incidente obligó a intervenir a clientes y Policía.

Ocurrió en el bar La Cantina, ubicado en el mercado de Monte Alto. Todo iba bien hasta que un hombre, que ya es conocido en el barrio, llegó un poco pasado de tono. Este comenzó a dar voces, sin camiseta y "un poco más alterado de la cuenta", tal y como cuenta Miguel, el dueño del local. Había familias y niños, por lo que tuvieron que llamarle la atención.

Sin embargo, no le sentó muy bien que le pusieran freno. Se marchó, pero regresó poco después con un martillo. Por suerte, sucedió en Monte Alto. Enseguida varios clientes se levantaron y uno de ellos logró reducirlo. No tardó ni un minuto.

De hecho, según relata el dueño del bar, todo ocurrió tan rápido que ni siquiera el camarero tuvo tiempo de intervenir. Cuando quiso darse cuenta, ya lo tenían inmovilizado en el suelo.

"Llamamos a la Policía y se lo llevaron", añade. Así lo han confirmado también fuentes policiales. A pesar de la intensa noche que tuvieron por las celebraciones de San Juan, los agentes llegaron rápidamente al lugar y trasladaron al hombre a dependencias policiales a efectos de identificación.

No era la primera vez. "Lo conocemos de sobra. Este sale y entra de la cárcel. Siempre que anda fuera hace algo", asegura el dueño del establecimiento.

Pero el incidente no consiguió aguar la fiesta a nadie. Aunque ocurrió en torno a las 21:45 horas, muchos de los presentes llevaban allí buena parte de la tarde disfrutando del ambiente previo a San Juan. Así que, una vez que la Policía se llevó al hombre, hicieron borrón y cuenta nueva.

Tanto es así que la celebración continuó incluso al día siguiente. "Aquí seguimos, con sardinas y muy tranquilos", ríe Miguel desde La Cantina.