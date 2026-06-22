Herido leve un hombre de 88 años tras un accidente con un autobús en la Estación de A Coruña

Un hombre de 88 años resultó herido leve este lunes por la tarde en un paso de peatones situado junto a la Estación de Autobuses, en la calle Pérez Ardá, tras verse implicado en un accidente con un autobús que accedía al complejo.

Según informa la Policía Local, el hombre calculó mal la distancia respecto al vehículo y chocó contra él. Como consecuencia del impacto, cayó al suelo y sufrió diversas heridas de carácter leve.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos efectivos trasladaron al octogenario al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) para valorar sus lesiones.