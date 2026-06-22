Paso de peatones estación de Autobuses de A Coruña

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A Coruña

Herido leve un hombre de 88 años tras un accidente con un autobús en la Estación de A Coruña

Sucedió en el paso de peatones que da acceso al complejo frente a El Corte Inglés. El hombre habría calculado mal la distancia respecto al vehículo

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Un hombre de 88 años resultó herido leve este lunes por la tarde en un paso de peatones situado junto a la Estación de Autobuses, en la calle Pérez Ardá, tras verse implicado en un accidente con un autobús que accedía al complejo.

Ronda de Outeiro, en A Coruña

Según informa la Policía Local, el hombre calculó mal la distancia respecto al vehículo y chocó contra él. Como consecuencia del impacto, cayó al suelo y sufrió diversas heridas de carácter leve.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos efectivos trasladaron al octogenario al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) para valorar sus lesiones.