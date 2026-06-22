Cambre (A Coruña) defiende su recurso por contratos verbales: "Nuestra obligación es actuar"

El gobierno municipal de Cambre, en A Coruña, ha ratificado su decisión de recurrir el auto de sobreseimiento provisional en la investigación sobre la contratación del anterior mandato, una causa que ahora deberá ser analizada por la Audiencia Provincial tras la impugnación presentada por el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha defendido la actuación municipal apelando a la responsabilidad institucional en la defensa de los intereses públicos. "Estamos hablando de una causa que analiza una década de contrataciones municipales y más de 14,5 millones de euros de fondos públicos. Cuando entendemos que existen argumentos jurídicos y documentación que deben ser valorados por la Audiencia Provincial, nuestra obligación es actuar, agotar todas las vías legales a nuestro alcance y defender los intereses del Concello y de los vecinos de Cambre", ha señalado.

Piñeiro ha insistido en que el procedimiento no está cerrado y que será ahora la Audiencia Provincial la que deba pronunciarse sobre el recurso presentado, que cuestiona el archivo acordado en primera instancia.

El escrito municipal sostiene que durante años se habrían mantenido servicios esenciales mediante contrataciones verbales, afectando a ámbitos como el abastecimiento de agua, la limpieza viaria, el alumbrado público o el mantenimiento de zonas verdes, con pagos que superarían los 14,5 millones de euros.

El Ayuntamiento también cuestiona que la situación pueda atribuirse únicamente a incidencias administrativas, al apuntar la existencia de expedientes de contratación iniciados que no llegaron a completarse o fueron posteriormente paralizados.

En relación con el origen de la investigación, la regidora ha recordado que fue la intervención municipal quien trasladó la situación al Ministerio Fiscal y que posteriormente el Fiscal Jefe Provincial de A Coruña presentó denuncia tras apreciar indicios.

"No estamos hablando de una decisión política ni de una iniciativa partidista, sino de un procedimiento iniciado tras la actuación del Ministerio Fiscal", ha subrayado.

El gobierno local defiende además que tanto la personación en la causa como la estrategia jurídica responden a decisiones adoptadas por los órganos municipales competentes.

Por último, ha insistido en que la presentación del recurso no supone ningún coste adicional para las arcas municipales, al estar incluida dentro del servicio de defensa jurídica ya contratado.