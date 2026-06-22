Calor de hasta 35 ºC en A Coruña y posible noche de San Juan tropical sin descartar tormentas

Encendiendo el fuego de San Juan: A Coruña se prepara para su gran noche Quincemil

A Coruña ultima los preparativos para San Juan. La ciudad herculina celebrará la noche más mágica del año (y también la más corta) con sardinas y churrasco, rituales de purificación y hogueras en las playas de Riazor y Orzán.

A las puertas de la esperada noche de San Juan, muchos coruñeses se preguntan cómo será el tiempo durante una de las celebraciones más importantes de la época estival. Pues bien, la previsión apunta a una combinación de calor e incluso la posibilidad de tormentas acompañadas de chubascos.

Calor de 35 ºC antes de la noche de San Juan

La cuenta atrás está a punto de terminar: San Juan ya está aquí. Tras un fin de semana de altas temperaturas, el calor seguirá siendo protagonista en los primeros días de la semana en A Coruña.

De hecho, este próximo martes los termómetros podrían alcanzar los 35 ºC, en una jornada de gran afluencia en los arenales coruñeses para la reserva de parcelas para las hogueras de San Juan.

Ante esta previsión, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) activará la alerta amarilla por altas temperaturas (máximas de 34 ºC o más) entre las 15:00 y las 21:00 horas. Este aviso no solo afectará a A Coruña ciudad, sino que se extiende a todo el noroeste de la provincia.

Noche a 20 ºC y posibilidad de tormentas

En lo que respecta a la noche de San Juan, A Coruña podría mantener mínimas nocturnas en el umbral de lo que se denomina como "noche tropical". El rango de temperaturas mínimas nocturnas se moverá entre los 19 y los 20 ºC, por lo que se espera una noche con ambiente templado.

No obstante, desde MeteoGalicia informan a este medio que no se puede descartar la aparición de tormentas "en cualquier momento". La previsión apunta a una jornada de sol y temperaturas altas, pero, precisamente, este calor puede "desembocar en tormentas". "No hay que descartarlas", insisten desde el servicio meteorológico.

🧐 Noite de treboadas no noroeste. Arestora, o radar aínda mostra actividade tormentosa, aínda que a maioría dos raios foron no mar. Hoxe volve ser, polo tanto, unha xornada con inestabilidade atmosférica ⛈️



As temps seguirán moi elevadas, mesmo con lixeiros ascensos puntuais 🥵 pic.twitter.com/b17WGxlKFS — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) June 22, 2026

Así evolucionará el tiempo en A Coruña

La semana arranca en A Coruña con temperaturas propias del verano. Mañana se alcanzará el pico de calor con valores que podrían aproximarse a los 35 ºC y alerta amarilla en todo el noroeste de la provincia.

De cara a la jornada del miércoles, el calor persistirá y las temperaturas podrían volver a rondar los 30 ºC. Sin embargo, tampoco se descartan precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 55%, según MeteoGalicia.

Ya para el jueves se espera un ligero descenso tanto de las temperaturas mínimas como de las máximas, que se situarían en torno a los 17 y los 26 ºC, respectivamente.