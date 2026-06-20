Ratificada la sentencia que permite al Concello de A Coruña recuperar 8 millones de euros de Nostián

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de A Coruña acaba de declarar la firmeza de la sentencia que invalida el recurso presentado por el PP contra el acuerdo que permitió al Concello da Coruña recuperar más de 8 millones de euros derivados de los sobrecostes detectados en la gestión de los residuos de Nostián entre los años 2011 y 2018. Así lo ha informado hoy el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage.

En la práctica, la firmeza del auto judicial desestima de forma definitiva la demanda presentada por el PP, que solicitaba la anulación del acuerdo transaccional alcanzado con Albada —concesionaria de la planta de tratamiento— en el primer trimestre del año pasado.

Ahora, la Justicia no solo ha desestimado la demanda del PP, sino que también ha ratificado la legalidad de un acuerdo que permitirá al Gobierno local devolver a las arcas municipales un importe superior a los 8 millones de euros, "fondos públicos que los gobiernos desde el año 2011 no reclamaron", señaló Lage.

El edil recordó que "entre los años 2011 y 2015, cuando gobernaba el PP, no se dieron los pasos necesarios para recuperar los sobrecostes de Nostián. Fue el Gobierno de Inés Rey el que alcanzó un acuerdo refrendado por el juzgado para facilitar al Concello el ingreso de más de 8 millones de euros. El PP denunció dicho acuerdo, pero la Justicia desestimó en mayo la denuncia, confirmando que el Concello actuó en defensa del interés público y facilitando que la ciudad perciba 8 millones de euros que podrá destinar a inversiones y servicios públicos".

Hoy, Lage hizo hincapié en el trabajo de fondo que permitió, ya en este mandato, acordar la cifra a reintegrar al Concello por los sobrecostes de gestión entre 2011 y 2018. Fue en este mandato —concretamente, en noviembre de 2023— cuando se inició el procedimiento para reclamar a la concesionaria los importes correspondientes a aquel período de ocho años, una cuantía que fue asumida entonces por el Concello pese a que, como sentenció posteriormente el Tribunal Superior de Xustiza, los costes de tratamiento de los residuos rechazados debían ser asumidos por la empresa que gestiona Nostián.

"El auto que declara la firmeza de la sentencia es el tercer aval judicial a la gestión municipal en este asunto. Pese a los obstáculos del PP, la ciudad podrá finalmente recuperar los fondos pendientes e invertirlos en los barrios", indicó Lage.