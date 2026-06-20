Una quema forestal no permitida en Feáns, en A Coruña, moviliza a los bomberos

Imagen de archivo del cuerpo de Bomberos de A Coruña. @BombeirosCoruña

Los bomberos de A Coruña sofocaron este sábado un incendio forestal en una zona de árboles en Feáns, en A Coruña.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:17 horas de esta mañana cuando varios vecinos alertaron de la presencia de humo, procedente de una posible quema de restos de poda.

Hasta el lugar se desplazó una dotación compuesta por un vehículo forestal y cinco bomberos. Asimismo, se informó de la situación al servicio forestal (085) y a la Policía Nacional.

Según indican los bomberos, a su llegada localizaron a un hombre que estaba realizando una pequeña quema de pieles de oveja en una zona con riesgo potencial de incendio forestal. Por ello, se le comunicó la prohibición de realizar fuegos durante esta época del año y se procedió a la extinción del fuego.

Asimismo, indican que la persona colaboró en todo momento y no ofreció ningún tipo de resistencia.