A Coruña retira este fin de semana la pasarela provisional entre estaciones en Alfonso Molina

Este fin de semana, el Concello da Coruña completará el desmontaje de la pasarela provisional entre estaciones habilitada durante los primeros meses del año sobre Alfonso Molina, cuando se iniciaron las tareas para renovar de forma integral la pasarela original que conecta la calle Caballeros con la ronda de las Estaciones.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó de la próxima retirada del vano central de la pasarela provisional, una actuación prevista para la noche de este domingo 21 al lunes 22. Dada la complejidad de esta tarea, será necesario efectuar un corte de tráfico en horario nocturno en este sector de Alfonso Molina, aunque se habilitarán desvíos para salir y volver a acceder a la avenida a través de los ramales próximos.

Este paso se produce en paralelo a los avances en los trabajos para concluir la rehabilitación de la antigua pasarela, sometida a un importante plan de mejoras ejecutado en taller durante el primer semestre del año, con el objetivo de reponerla en su ubicación anterior ya saneada y adaptada para reforzar la seguridad peatonal a lo largo de todo su recorrido.

La pasarela original reabrió parcialmente a comienzos de junio y, ahora, el Concello intensifica los trabajos para habilitarla en su totalidad durante las próximas semanas.

Noemí Díaz explicó que la intervención para renovar la pasarela era una medida especialmente sensible al tratarse de un itinerario peatonal por el que pasan miles de personas a diario, que conecta la estación de autobuses y la intermodal, pero también los barrios de Cuatro Caminos y Os Mallos en su conjunto.

"Por la pasarela pasan miles de personas cada día. Era fundamental mantener ininterrumpido el tránsito peatonal sobre la avenida. Es un aspecto que siempre tuvimos claro y por eso optamos por ejecutar esta actuación fase a fase, de forma gradual: primero, habilitando la pasarela provisional para, posteriormente, poder trasladar la estructura original y renovarla. Ahora, estamos a punto de completar el proceso en su totalidad", indicó la concejala.

La actuación que está ejecutando el Concello supone una inversión de casi un millón de euros, que también permitirá mejorar la accesibilidad de la pasarela original con respecto a su configuración anterior.