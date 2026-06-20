Los bomberos de A Coruña retiran gravilla de Alfonso Molina tras varios sustos a motoristas

Los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir este sábado en la avenida de Alfonso Molina para retirar una acumulación de gravilla que estaba generando situaciones de riesgo para los conductores, especialmente para los usuarios de motocicletas.

La actuación se produjo a las 17:24 horas después de que la Policía Local alertase de la presencia de piedras en la calzada. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, la gravilla podría proceder de las obras que se están llevando a cabo en la zona y ya había provocado algún que otro susto entre los motoristas que circulaban por este punto de la ciudad.

Hasta el lugar se desplazó una dotación formada por cuatro bomberos y un vehículo de intervención. Una vez allí, comprobaron que la acumulación de gravilla no era especialmente extensa, por lo que procedieron a retirarla y barrerla hacia la cuneta para eliminar el riesgo para la circulación.

Por el momento se desconoce el origen exacto de las piedras que aparecieron sobre la vía, aunque todo apunta a que podrían estar relacionadas con los trabajos que se ejecutan en el entorno.

La rápida actuación permitió restablecer las condiciones de seguridad en la calzada y evitar posibles incidencias en una de las principales arterias de acceso y salida de A Coruña.