Arde en A Coruña el contador general de un edificio de Os Mallos

Los bomberos de A Coruña sofocaron este sábado por la tarde un incendio originado en el contador general de un edificio en la calle Ángel Senra.

El fuego se inició sobre las 16:34 horas en el portal del inmueble, según alertaron un inquilino y personal del bar situado en los bajos del inmueble. Antes de la llegada de los servicios de emergencia, los vecinos lograron sofocar las llamas utilizando un extintor de polvo.

Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos de bomberos con un total de nueve efectivos. A su llegada, los equipos de emergencia encontraron el portal y el hueco de las escaleras completamente inundados de humo, aunque el fuego en el contador ya estaba extinguido gracias a la intervención previa de los residentes.

Los bomberos procedieron a abrir un hueco en la última planta para facilitar la ventilación de la caja de escaleras y realizaron una inspección visual de todo el inmueble. También comprobaron que todos los vecinos se encontraban en buen estado, aunque fue necesario ayudar a salir a una familia con menores que permanecía en una de las viviendas.

Posteriormente, se personó la propietaria del edificio, que fue informada de la situación y asumió la gestión del incidente hasta la llegada del servicio de averías de Fenosa. Como consecuencia del incendio, el edificio quedó sin suministro eléctrico.