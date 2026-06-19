Los vecinos de Os Rosales (A Coruña) piden paralizar el plan urbanístico de As Percebeiras

Más de 350 vecinos y vecinas de Os Rosales mostraron este jueves un rechazo unánime e histórico contra los planes urbanísticos que contemplan reubicar la edificabilidad residencial sobrante del ámbito de As Percebeiras dentro de los límites del barrio con el de Labañou.

Lo hicieron en una asamblea vecinal masiva convocada por la Asociación de Vecinos de Os Rosales en el local parroquial. Durante la reunión, presidida por su presidente Fernando Carrillo, la junta directiva expuso los detalles del plan alternativo encargado por el Concello. Este plan plantea transferir aprovechamientos urbanísticos a parcelas municipales dotacionales y zonas verdes del barrio. Ante este escenario, el vecindario acordó por unanimidad activar una iniciativa ciudadana para exigir compromisos firmes e inmediatos por escrito al Gobierno local.

Los tres pilares del rechazo vecinal

Los afectados fundamentan su oposición en razones técnicas y de habitabilidad que comprometen el futuro del barrio. Por un lado, el colapso vial inmediato, ya que Os Rosales ya cuenta con una alta densidad demográfica. El incremento de vehículos saturará por completo los accesos y plazas de aparcamiento, agravado además por el futuro polígono residencial de Visma.

También la destrucción de espacios públicos, pues los vecinos exigen blindar el suelo reservado para zonas verdes, parques y equipamientos culturales, educativos o deportivos, rechazando de plano que se cedan para levantar nuevos bloques de viviendas.

Por último, las alternativas legales existentes. La asociación recuerda que el Concello dispone de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Municipal (MPPGOM) para reubicar esa edificabilidad en el exterior del barrio sin masificar una zona ya consolidada.

Inicio de movilizaciones y recogida de firmas

A pesar de las recientes declaraciones del Gobierno local negando la intención de realizar este trasvase de edificabilidad, los vecinos exigen garantías legales. La asamblea general aprobó el inicio inmediato de una campaña masiva de recogida de firmas presencial y digital. También se contempla un calendario de movilizaciones en las calles si el Concello no retira formalmente cualquier propuesta que afecte a los suelos dotacionales del barrio.

"Informaremos y tomaremos todas las medidas necesarias; lo que no vamos a consentir es que aquí se edifique a costa de nuestra calidad de vida", concluyó el presidente de la asociación, Fernando Carrillo.