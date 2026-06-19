Una treintena de barcos descargan en A Coruña 92 toneladas de sardinas a unos días de San Juan

Llegada de sardina a la lonja de A Coruña. Cedida

A tan solo unos días de San Juan la sardina comienza a llegar con más abundancia al puerto de A Coruña. Esta mañana se descargaron en la Lonja 92 toneladas llegadas en 29 barcos.

El precio en la subasta se movió entre los 1,25 y los 2,7 euros el kilo más los impuestos.

Pese a ser algo pequeñas, desde la plaza de Lugo, la pescadera Rebeca, de Rebe Splash, afirma que "se está vendiendo bastante bien, tiene buen tamaño y tiene mucho sabor ya". En la plaza el precio roza los 8 euros el kilo.

Estos días la sardina está siendo un éxito, con mucha clientela que está degustando ya este manjar del verano llevando las sardinas frescas para comer en el mismo día.

Previsión para San Juan

Para San Juan, que este año cae en martes, la previsión de la placera es que también se pueda tomar fresca.

"La gente no la está llevando para congelar", cuenta Rebe, sino que "para San Juan tengo un montón de encargos, pero muchísimos". A falta de unos días y con la posibilidad de que en el mar todo cambie, las previsiones son buenas.

"Este año no me puedo quejar. Contamos con que no sean precios muy caros", explica, sin aventurarse todavía a confirmar si seguirá en torno a los 8 euros el kilo.

Para eso habrá que esperar al mismo martes por la mañana, cuando las placeras despachen uno de los imprescindibles de la Noite Meiga en la ciudad.