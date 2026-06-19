Nuevos cortes de tráfico en A Coruña por las obras de Alfonso Molina: así serán los desvíos hasta octubre

Las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina obligarán a implantar nuevos cambios en el tráfico en A Coruña durante los próximos meses. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que, a partir del lunes 22 de junio, será necesario establecer desvíos provisionales en el ramal de salida de la AC-11 hacia A Zapateira y la calle Ginebra para acometer el entronque de una tubería principal.

Las afectaciones comenzarán a las 10:00 horas del lunes y se mantendrán hasta las 13:00 horas del 23 de octubre.

En concreto, los cambios afectarán al ramal situado en el punto kilométrico 2, 5 de la AC-11 en sentido salida de la ciudad, con destino A Zapateira (avenida de Nueva York), y a la calle Ginebra.

En una primera fase, los vehículos serán desviados por la actual isleta existente, donde se limitará la velocidad a 20 kilómetros por hora en el punto del desvío. Posteriormente, en una segunda fase, el tráfico circulará por un nuevo vial provisional de hormigón. En este tramo se instalará una señal de ceda el paso para los conductores que se dirijan hacia la calle Ginebra.

Además, Transportes ha indicado que las restricciones estarán señalizadas mediante el panel de mensajes variables situado antes de la salida afectada.

Las obras forman parte del proyecto de remodelación de la avenida de Alfonso Molina, la principal vía de acceso a A Coruña y su área metropolitana. El proyecto cuenta con una inversión de 18,3 millones de euros y tiene como objetivo mejorar la capacidad, la funcionalidad y la seguridad vial de la avenida.