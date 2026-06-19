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Herido en A Coruña un hombre de 80 años tras un atropello en el Agra del Orzán
El accidente ocurrió este viernes por la mañana en el cruce de la calle Vila de Negreira con la calle Páramo
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Un hombre de 80 años ha resultado herido este viernes tras ser atropellado por un vehículo en el Agra del Orzán de A Coruña.
El accidente ocurrió sobre las 08:30 de la mañana en la intersección entre las calles Vila de Negreira y Páramo.
Fuentes de la Policía Local indican que el hombre resultó herido leve en una pierna y que, por el momento, se desconoce si ha sido trasladado o no a un centro hospitalario.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de tráfico de la Policía Local y una ambulancia del 061.