Arde un coche en la Ronda de Outeiro, en A Coruña, a plena luz del día

Los bomberos del parque de A Coruña han tenido que acudir este mediodía a extinguir un incendio provocado en un vehículo en plena calle, situado en el cruce entre Ronda de Outeiro y Avenida de Oza, en el entorno de A Gaiteira.

El parte de servicio refleja la salida a las 14:29, desplazándose de forma veloz varios efectivos desde la base.

A su llegada, ha procedido a controlar la situación y extinguir el fuego, cuyas llamas eran muy visibles desde el exterior y que se apoderaron rápidamente de la parte superior del coche, un turismo de la marca Peugeot y de color azul oscuro, que quedó totalmente calcinado.

A esta hora se desconocen las causas del incendio, un hecho que será investigado por las autoridades pertinentes tras las tareas de apagado.

Humo visible desde Santa Cruz, en Oleiros. Cedida.

Causó una gran humareda visible desde ayuntamientos limítrofes

El incendio ha causado una gran humareda a causa de la combustión, lo que ha provocado que sea visible desde diferentes lugares de la comarca. En zonas como Santa Cruz, en el ayuntamiento de Oleiros, se podía ver una columna de humo a causa del efecto de las llamas.