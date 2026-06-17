Los vecinos de Os Rosales (A Coruña) convocan una asamblea por temor a que se traslade edificabilidad al barrio

La Asociación de Vecinos de Os Rosales celebrará este jueves, 18 de junio, una asamblea vecinal para informar a los residentes sobre las alternativas que se estudian para reducir la edificabilidad prevista en el proyecto urbanístico As Percebeiras en el barrio de Labañou y que, según denuncian, contemplan trasladar parte de esos aprovechamientos urbanísticos a terrenos de Los Rosales.

La reunión tendrá lugar a las 20:30 horas en el local parroquial y servirá para analizar las posibles medidas de respuesta, que podrían incluir recogidas de firmas o movilizaciones.

La convocatoria se produce después de que trascendiera una de las propuestas incluidas en el estudio encargado por el Concello para buscar una solución al desarrollo urbanístico de As Percebeiras. Entre las alternativas planteadas figuraría desplazar parte de la edificabilidad a zonas de Los Rosales, una posibilidad que ha generado preocupación entre los vecinos.

"Esos terrenos son dotacionales, sector terciario o zona verde", explica el presidente de la asociación vecinal, Fernando Carrillo López.

Posibles protestas

Carrillo asegura que el objetivo de la asamblea es explicar la situación y decidir colectivamente las acciones a emprender. "Vamos a informar a los vecinos y entre todos ver qué medidas tomar, ya sea recogida de firmas, protestas o lo que haga falta. Lo que sí que no vamos a consentir es que aquí se edifique", afirma.

El representante vecinal considera que el problema del acceso a la vivienda no pasa únicamente por construir más inmuebles. "Hay muchas más medidas que se pueden tomar sin necesidad de meter más edificios en una ciudad como A Coruña, ya tan densamente poblada, en detrimento de zonas verdes y dotacionales", sostiene.

La polémica se produce en pleno debate sobre el futuro de As Percebeiras, un proyecto urbanístico que acumula más de dos décadas de controversias y cuya edificabilidad se encuentra actualmente suspendida mientras el Concello estudia alternativas para reducir el impacto del proyecto y preservar el frente litoral.

No obstante, el Gobierno local ha negado recientemente que se esté planteando trasladar edificabilidad a Los Rosales, asegurando que la reducción prevista en As Percebeiras "no se moverá a ningún sitio".