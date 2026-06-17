El Puerto de A Coruña presenta su huella ambiental y reconoce a 21 empresas por su compromiso con la sostenibilidad

Representantes de las empresas colaboradoras con la Huella Ambiental del Puerto de A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña presentó este miércoles la Huella Ambientaldel Puerto de A Coruña, una herramienta que permitirá medir de forma integral el impacto ambiental de la actividad portuaria y que sitúa al enclave coruñés entre los más avanzados del sistema portuario español en materia de sostenibilidad.

El acto, celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria, reunió a representantes institucionales, expertos y empresas del sector y sirvió también para reconocer la colaboración de 21 compañías de la comunidad portuaria que participaron en el desarrollo de este proyecto aportando datos e información para su elaboración.

El director de la Autoridad Portuaria, Juan Diego Pérez Freire, destacó durante la apertura que la nueva herramienta "es mucho más que un documento técnico: es el reflejo de un compromiso compartido", y subrayó que los retos ambientales actuales "solo pueden abordarse desde la cooperación y la corresponsabilidad".

Por su parte, el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, explicó que esta metodología permite ir más allá del cálculo de la huella de carbono y avanzar hacia una visión más amplia del impacto ambiental.

Un análisis de 16 indicadores ambientales

La nueva herramienta incorpora 16 categorías de análisis, entre ellas la huella hídrica, la acidificación del océano, la eutrofización o la afección al capital natural, con el objetivo de ofrecer una visión más completa del impacto generado por la actividad portuaria.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento a las 21 empresas que colaboraron en el proyecto. La Autoridad Portuaria destacó su implicación como un ejemplo de corresponsabilidad y de compromiso con un modelo de crecimiento más sostenible.

La consultora Serviguide fue la encargada de desarrollar el trabajo de campo con las empresas y presentar una primera evaluación de los resultados y conclusiones obtenidos.

Referente en sostenibilidad

La presentación contó con la participación de representantes de Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Bilbao, la Xunta de Galicia, Acciona y diversos especialistas en sostenibilidad y gestión ambiental.

La iniciativa se enmarca en la estrategia A Coruña Green Port y da continuidad a una trayectoria consolidada en materia ambiental. El Puerto coruñés fue el primero de Europa en elaborar una Memoria de Sostenibilidad y en disponer de un Cuadro de Mando Ambiental, además de contar con más de una década de experiencia en el cálculo y registro de su huella de carbono y con la renovación del certificado europeo EMAS.

La Autoridad Portuaria señaló que continuará trabajando con las empresas para mejorar la gestión ambiental, reforzar su competitividad y adaptarse a lasexigencias europeas en materia de sostenibilidad y transparencia.