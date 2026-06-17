A Coruña recuperará 600.000 euros de la farmacia de Adormideras y avanza para rescatar 4 aparcamientos

El Concello da Coruña continúa avanzando en la regularización de las concesiones municipales. La Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles la transmisión de la concesión administrativa de la farmacia de Adormideras, adjudicada en 2001 y que acumulaba una deuda cercana a los 600.000 euros con la Administración local.

Según informó el Gobierno municipal, los pagos pendientes serán abonados antes de formalizar el cambio de titularidad de la concesión, lo que permitirá al Concello recuperar una deuda arrastrada desde hace décadas.

Además, el Ejecutivo local dio un nuevo paso en el proceso para recuperar cuatro aparcamientos municipales. La Junta desestimó los recursos presentados por las entidades gestoras de los estacionamientos de María Pita, plaza de Galicia, San Cristóbal y Mestre Mateo, cuya explotación fue concedida a Aparcamientos REO a comienzos de la década de 1990.

El Ayuntamiento sostiene que existen incumplimientos graves y continuados en la gestión de estas instalaciones, tal y como recogen diversos informes municipales. Por este motivo, continúa tramitando la recuperación de las concesiones y la declaración de su caducidad con el objetivo de volver a sacarlas a concurso. Esta actuación se enmarca en el plan municipal de ordenación de concesiones para mejorar la gestión de los bienes públicos.

En este sentido, hoy se aprobó la transmisión de la concesión administrativa de la farmacia de Adormideras, adjudicada en el año 2001, con una deuda acumulada de casi 600.000 euros con la Administración local. Los pagos pendientes serán ahora saldados como paso previo a la transmisión de la concesión para la explotación de la oficina de farmacia en el barrio. De este modo, el Ayuntamiento logra recuperar una deuda que se arrastraba desde hace décadas.

Recuperar cuatro aparcamientos municipales

También al amparo del plan de ordenación de las concesiones municipales, hoy se aprobó la desestimación de los recursos interpuestos por las entidades gestoras de los aparcamientos municipales de María Pita, plaza de Galicia, San Cristóbal y Mestre Mateo, otorgados en régimen de concesión a Aparcamientos REO a comienzos de los años noventa.

Tal y como se informó meses atrás, el Concello constató incumplimientos graves y continuados en el tiempo en la explotación de los cuatro aparcamientos, con informes municipales que acreditan que REO incumplió obligaciones esenciales en la gestión de dichas instalaciones.

Por ello, el Concello está trabajando en los trámites necesarios para recuperar estas cuatro concesiones y declarar su caducidad, con el objetivo de volver a licitarlas. Esta actuación forma parte también del plan de concesiones para la mejora de la gestión de los bienes públicos municipales.