Arranca la temporada de playas en A Coruña: todo lo que debes saber sobre la nueva ordenanza

A Coruña iniciará el próximo lunes la temporada oficial de baño, que se prolongará hasta el 15 de septiembre.

Será además el primer verano con una ordenanza específica para las playas, un reglamento aprobado por el Concello con el objetivo de compatibilizar el disfrute de los arenales con la convivencia, la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud pública.

La normativa se aplica a las principales playas y calas permanentes del municipio y regula cuestiones tan variadas como la limpieza, los animales domésticos, los deportes, la pesca o las sanciones.

Aseos en Orzán y socorristas en O Parrote

La principal novedad de este verano será la presencia permanente de dos socorristas en la zona de baño de O Parrote. El municipio contará con un total de 42 profesionales dedicados al salvamento y socorrismo, que prestarán servicio en las playas de Riazor, Orzán, Matadero, As Lapas, San Amaro, Oza y O Parrote, así como en la punta de Santa Cristina, entre las 11:00 y las 21:00 horas todos los días de la semana.

Otra de las novedades anunciadas es la instalación de aseos junto al antiguo quiosco de Orzán. Aunque no se trata de una medida recogida específicamente en la ordenanza, sí encaja con uno de sus objetivos, ya que el texto establece que el Concello fomentará la instalación de servicios públicos accesibles donde no existan de forma permanente.

Uso libre de las playas

La ordenanza recuerda que las playas son espacios públicos de acceso libre y gratuito. Pasear, tomar el sol o bañarse son usos permitidos, pero no se puede realizar ninguna ocupación privativa ni instalar elementos sin autorización.

Tampoco está permitido obstaculizar accesos, escaleras o zonas reservadas para los servicios de socorrismo.

Prohibido reservar sitio con sombrillas

Una práctica habitual en verano quedará expresamente prohibida. No se podrá dejar sombrillas, sillas o cualquier otro objeto para guardar sitio mientras sus propietarios se ausentan.

La única excepción será durante las celebraciones de San Juan y siempre conforme a las instrucciones municipales.

Duchas solo para ducharse

Las duchas y lavapiés deberán utilizarse exclusivamente para su finalidad. Queda prohibido emplear jabón, champú o detergentes, lavar animales o limpiar utensilios de comida.

Asimismo, está prohibido hacer necesidades fisiológicas en la arena o en el mar.

Música, pero sin molestar

No se podrán utilizar altavoces, radios o instrumentos musicales que generen molestias al resto de usuarios, salvo en eventos autorizados.

La prohibición no afecta a la megafonía del servicio de salvamento y socorrismo.

Sin barbacoas ni fuegos

La ordenanza veta hacer fuego, utilizar bombonas, parrillas o cualquier elemento destinado a cocinar. Tampoco se podrán usar bengalas o material pirotécnico con fines recreativos.

La única excepción será la noche de San Juan, cuando las hogueras estén autorizadas por el Concello.

Colillas y basura, fuera de la arena

Arrojar residuos al mar o a la playa está totalmente prohibido. La obligación de recogerlos corresponde a quien los haya generado.

La norma menciona expresamente papeles, plásticos, latas, botellas, restos de comida y colillas, que deberán depositarse en papeleras y contenedores.

Playas sin humo

La ordenanza abre la puerta a que el Concello declare determinadas playas o zonas de playa como espacios sin humo.

La prohibición podría afectar tanto al tabaco tradicional como a otros productos con nicotina y sería anunciada mediante señalización y campañas informativas.

Prohibidos los perros

Los perros y otros animales domésticos no pueden acceder a las playas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

La única excepción es la playa de Bens, que mantiene su condición de playa canina durante todo el año. También están permitidos los perros guía y los utilizados en tareas de salvamento.

Además, el Concello se reserva la posibilidad de crear áreas específicas para perros en otros arenales.

No tocar a la fauna salvaje

La ordenanza dedica un apartado a los varamientos de fauna marina. Si se encuentra un animal vivo o muerto, se recomienda no tocarlo y avisar al servicio de socorrismo o al 112.

Deportes y juegos, con sentido común

Jugar con pelotas, palas o practicar deportes en la arena está permitido, siempre que no se moleste al resto de usuarios.

El Concello también podrá autorizar eventos deportivos, culturales o conciertos en las playas, aunque los organizadores estarán obligados a devolver los arenales a su estado original una vez concluyan.

Prohibida la pesca

Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre no se podrá pescar desde la orilla ni desde los espigones en las zonas de baño.

También está prohibida la pesca en los canales de entrada y salida de embarcaciones.

Motos acuáticas y embarcaciones, fuera de las zonas de baño

No se permitirá navegar con embarcaciones a motor o vela dentro de las zonas de baño, salvo los servicios de salvamento, limpieza o vigilancia.

En las playas sin balizar se considera zona de baño una franja de 200 metros desde la costa.

Prohibidos los coches en la arena

La circulación y el estacionamiento de vehículos están vetados, excepto para los servicios públicos, emergencias o personas autorizadas.

Banderas y seguridad

La bandera verde permitirá el baño; la amarilla obligará a extremar la precaución y la roja supondrá la prohibición absoluta de entrar en el agua.

Los usuarios deberán obedecer las indicaciones de socorristas, Policía Local y Protección Civil.

Multas de hasta 3.000 euros

La ordenanza contempla sanciones leves, graves y muy graves.

Las multas podrán alcanzar los 750 euros en el caso de las infracciones leves, llegar a 1.500 euros en las graves y alcanzar los 3.000 euros en las muy graves.

Las nuevas reglas marcarán así un verano en el que vecinos y visitantes volverán a compartir unos arenales que son uno de los principales espacios de ocio de la ciudad.