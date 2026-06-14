Detenido un hombre en A Coruña tras intentar robar un móvil en la playa del Orzán este sábado

Intervención policial en la playa del Orzán tras un intento de robo ocurrido en la tarde del sábado

Un hombre fue detenido en la tarde de este sábado en la playa del Orzán, en A Coruña, después de intentar robar un teléfono móvil a un bañista.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Quincemil, los hechos ocurrieron sobre las 20:00 horas a la altura del acceso 3 del arenal. Tras el intento de robo, varias personas que se encontraban en la playa lograron retener al presunto autor hasta la llegada de los agentes.

Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó al lugar y procedió a la detención del hombre por los hechos ocurridos.

El incidente tuvo lugar en una jornada de gran afluencia de público en las playas coruñesas debido a las altas temperaturas registradas durante el sábado. La actuación policial despertó la atención de numerosos bañistas y curiosos que se encontraban en la zona.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad del detenido ni sobre las diligencias abiertas tras el intento de robo.