Controlado un incendio forestal en la parroquia de Pravio, en Cambre (A Coruña)

Este viernes por la tarde se ha declarado un incendio forestal en la parroquia de Pravio, en el municipio de Cambre (A Coruña). El fuego fue detectado alrededor de las 16:28 horas y afecta a una zona de monte próxima a una carretera. Afortunadamente, ya se encuentra controlado.

En el lugar trabajan efectivos de la Consellería do Medio Rural para tratar de extinguir las llamas. Por el momento, se desconoce la superficie afectada por el incendio.

Fuentes municipales confirman que el fuego se inició en unos galpones, antes de la rotonda de Cuatro Caminos. A la llegada de los efectivos, el fuego ya se encontraba bastante avanzado en una zona donde se almacenaban diversos materiales de construcción, como tubos de PVC, bloques y plásticos, lo que provocó una importante columna de humo visible desde distintos puntos del municipio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Cambre, a los que posteriormente se sumó una brigada forestal del distrito, un agente y una motobomba.

La rápida intervención de los servicios de emergencias permitió controlar el incendio sin que se registraran daños en las viviendas colindantes.